隔夜飯保存｜白飯冷藏後變乾硬？1張紙比保鮮膜好 翻熱軟綿像剛煮

隔夜飯｜隔夜飯保存｜剩菜｜米飯煮太多吃不完？不少人都會隨手拿保鮮膜封好，就直接塞進雪櫃冷藏。不過，第二天拿出來解凍時，米飯不僅會發黃變硬，還會黏在保鮮膜，感覺很浪費。其實只需用1張紙就能完美解決。



冷藏剩飯時，直接用保鮮膜封口易導致米飯發黃變硬還會黏在上面。（AI圖片生成）

隔夜飯保存｜保鮮膜保存剩菜3大壞處

首先要了解米飯變硬的原因，米飯在冷藏後（約2-5℃），澱粉分子會重新排列水分會快速流失，加上普通保鮮膜的密封性有限，無法隔絕雪櫃內的乾燥空氣，導致原本Q彈的米飯變硬，還會黏在保鮮膜上，雖然可以用筷子夾起來吃，但其實比較麻煩。根據香港消費者委員會等的資料顯示，用保鮮膜保存剩菜（尤其是熱食或含油食物）存在多重風險：

1. 有害物質：塑膠材質（如PVC）在接觸高溫、高糖食物時，易釋出塑化劑增加致癌風險。

2. 耐熱性差：一般保鮮膜耐熱上限僅約110°C，加熱後易融化、變形，讓塑料殘留在食物上。

3. 細菌滋生：保鮮膜不透氣，會加速食物腐敗、細菌繁殖。



隔夜飯保存｜只需1張烘焙紙 微波爐2分鐘即可

+ 1

根據日本生活網站《grape》的分享，只需用1張烘焙紙就能讓米飯在解凍加熱後依然鬆軟Q彈。

1. 裁切烘焙紙：剪一張足夠包裹好飯的烘焙紙（約A4紙大小，視飯量調整）。

2. 放米飯：將米飯放在烘焙紙的正中間。

3. 開始包裹：像包裝禮物一樣，將烘焙紙的兩側向內折疊，確保米飯被緊緊包住。

4. 壓平塑形： 用手掌輕輕按壓使米飯均勻攤平，形成一個扁平的「飯餅」

5. 折疊封口：將烘焙紙的開口端向下折疊或壓緊即可。



最好在剛煮好、還微熱（大約60℃左右）的時候就分裝，能將米飯中的水分鎖住，防止變硬。解凍時直接拿出放進微波爐叮（大約1至2分鐘）即可。但使用烘焙紙時，務必注意其耐熱溫度以及是否可以在微波爐中加熱。

隔夜飯｜白飯冷藏後乾噌噌？日農業協會1招保鮮 翻熱像新煮不變質

隔夜飯2加熱法

除了保存方法，想要加熱隔夜飯後不變乾硬，還可以這樣做。

1. 電鍋蒸 小火加熱

冷藏後的飯變乾，建議裝進飯碗再放入鍋中，小火加熱蒸。

2. 微波爐 冷藏加熱半分鐘急凍加熱3分鐘

將剩飯加入少許熱水拌勻，放入微波爐以小功率加熱半分鐘，若溫度不夠再每次10秒持續加熱，即可保持米飯濕潤。若是急凍的米飯，則要加熱2至3分鐘。