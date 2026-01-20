70歲周潤發養生4秘訣　戒1類食物減肌肉流失　控制血糖飲食4禁忌

周潤發｜養生秘訣｜70歲的周潤發（發哥）近日與鮑起靜、鄭則仕、劉江等一眾好友一齊挑戰渣打馬拉松10公里賽事，最終以2小時23秒完賽。賽後他向大家分享跑步秘訣「唔好跑快，最緊要慢」，他希望可以鼓勵更多長者一同跑步，令不少網友感歎「發哥真中氣十足」。這一切其實都離不開發哥多年來風雨不改的運動習慣及嚴格的飲食控制。



周潤發｜從服務員到金像影帝 愛行山跑馬拉松

1955年周潤發出生於南丫島，17歲為了幫補家計做過服務員、擦鞋工、推銷員等，18歲考入TVB藝員訓練班，直到1980年憑《上海灘》中的許文強一戰成名，到1986年更憑《英雄本色》中的Mark哥首次獲得金像獎影帝，再到《臥虎藏龍》榮獲第73屆奧斯卡最佳外語片獎，讓周潤發成為荷里活最具公信力的亞洲面孔之一。在超過50年的演藝生涯中，發哥先後奪得3次金像獎及2次金馬獎。步入晚年後發哥並未鬆懈，愈發熱愛運動，不但經常在行山路徑被「補獲」，2023年到2026年更連續現身馬拉松賽場。

周潤發4個養生秘訣

1. 不吃澱粉 助減少肌肉流失

周潤發曾一度體重達至80公斤，後來花了10個月減掉13公斤。那時每天只吃1餐澱粉並放到早上吃，其他就不吃，飲食上會比較清淡。如早餐吃半碗飯，午餐和晚餐就吃魚、菜，補充能量減少肌肉流失，同時戒油、戒辣，減少脂肪堆積。

2. 飲食4禁忌 穩定血糖

發哥在受訪時曾自曝患有糖尿病，為了控制病情，他養成了極其自律的飲食習慣。台灣營養師高敏敏在Instagram分享了發哥與糖尿病共處的4大飲食方針，不吃甜食、含鹽量高的食物（如炸雞、加工肉等）以及不喝酒、含糖飲料減輕糖尿病惡化風險穩定血糖。

發哥每天都會跑5公里，至今已堅持約8年，還長高了2公分。（廖雁雄攝）

3. 堅持跑步 「寒背」消失長高2公分

發哥每天都會跑5公里，至今已堅持約8年。在電影《別叫我賭神》的宣傳記者會上向觀眾分享，跑步改變了以前拍動作片時，留下的「寒背」毛病，讓他長高了2公分。跑步並非只靠雙腿，要求收腹挺胸能把原本彎曲的脊椎拉直。

4. 腳底按摩 促進血液循環調節內分泌

腳底是「縮小版人體」，每個區域（從腳趾到腳跟）都對應著不同的身體部位，常按摩足部能促進血液循環，緩解疼痛以及調節內分泌。發哥多年前曾得到腳底按摩療法始創者吳若石的指導，曾幫盧海鵬做過腳底按摩與小腿推拿，被對方大讚技巧好。不僅如此，發哥還學了拉筋、太極等養生術，妥妥是一位養生達人。