澱粉令癌細胞擴散？營養師揭攝醣不足免疫力降 推介1款秋日能量湯

看到澱粉就如臨大敵？沒營養、會發胖、血糖升高等負面的觀念根深蒂固，不僅是癌症患者會這樣想，連一般民眾也常有這樣的飲食迷思。台灣癌症關懷基金會營養師黃書宜指出，許多癌友在治療期間或是在日常保養中，習慣過度強調蛋白質的補充，卻忽略了澱粉的角色，甚至認為澱粉只會導致肥胖或讓癌細胞擴散。然而，這樣的觀念並不全然正確。



醣類應佔總熱量45%至55% 非精製澱粉為好的能量來源

俗稱的「澱粉」，正確名稱應為「全穀雜糧類」，其最主要的功能是提供醣類，是人體最直接且有效率的能量來源。食物進人體後，會經過消化系統分解，釋放出3大主要營養素，分別為醣類、蛋白質與脂肪。這些營養素會提供熱量，供給身體運作所需。建議癌症患者與一般人，醣類應佔總熱量的45%至55%。若醣類攝取不足，不僅會迫使蛋白質被拿來當能量使用，影響身體修復與免疫功能，還可能干擾內分泌，造成情緒波動，甚至代謝失衡。

黃書宜強調，我們不應該把澱粉視為敵人，而是要有策略地選擇「非精製澱粉」。像是南瓜、鷹嘴豆、番薯、糙米等，皆屬於優質澱粉來源。這些食物含有大量膳食纖維、植化素與維他命，但由於口感較粗糙，對於治療中的癌友或長者較不友善，也讓部分民眾因「不習慣」而望之卻步。

調理機輕鬆做 秋日能量濃湯食譜口感細滑、營養滿分

為了讓癌友與一般民眾都能更容易攝取非精製澱粉，黃書宜特別分享了1道秋日能量濃湯食譜。利用調理機將食材打成細滑的口感，不僅營養密度高、容易入口，滋味也相當豐富。

▸材料（4人份）

南瓜600g（切塊）、洋蔥1顆（切塊）、蒜頭2瓣（切片）、毛豆仁100g（蒸熟）、鷹嘴豆 50g（泡溫水1小時後蒸熟）、腰果40g、橄欖油1大匙、鹽與黑胡椒適量、熱水或蒸南瓜的水800ml（依喜好濃稠度調整）。

▸食譜做法

1. 在鍋中加入橄欖油，放入洋蔥與蒜頭炒香，盛盤備用。

2. 將南瓜塊、毛豆仁、鷹嘴豆放入電鍋蒸熟。

3. 將所有食材與熱水全部置入調理機內，攪打至細滑濃稠。

4. 加入鹽和黑胡椒調味，盛碗後可灑上少許南瓜子、香草點綴。



▸營養亮點

南瓜和鷹嘴豆富含β-胡蘿蔔素、膳食纖維及維他命B群；毛豆仁為優質的植物性蛋白質；腰果則用來取代傳統忌廉，做法更健康，還可以補充好油脂與鎂。

這道秋日能量濃湯食譜富含非精緻澱粉、優質性蛋白質以及堅果等，營養豐富且做法簡單，適合補充體力、穩定血糖。（台灣癌症關懷基金會圖片）

上述這道料理不僅簡單易，還能1次補充好澱粉、蛋白質、油脂、蔬菜等多種營養。黃書宜強調，只要聰明選擇澱粉來源，並以天然全食物為主，就能幫助癌友補充體力、穩定血糖，也能讓一般民眾在日常生活中維持更好的健康狀態。

