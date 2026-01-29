$964和牛一半肥膏？網民怒斥呃秤！內行人揭偽雪花1原因非商家錯

和牛等級｜和牛價錢｜牛肉富含蛋白質與多種營養素能強健骨骼，提升免疫力。其中，最受歡迎的是佈滿油花的和牛，無論是香煎、做壽喜鍋或炙燒都入口即化，但高品質的和牛也藏「陷阱」！有網民分享，花了$964在肉店買原塊冰鮮和牛，切開有一半都是肥膏，懷疑被當「水魚」，直言比「賭石」翡翠風險還高。



$964和牛一半是肥膏？網民怒斥商家呃秤

該網民在社交平台Threads上怒轟商家呃秤「呃到癲左」，指買了1.9公斤的肉，切開後有1公斤是肥膏，好聲好氣反映，對方卻冷淡回應：「正常㗎，係肉嚟，唔係膏，呢個肉嘅構造就係咁」甚至叫去第二間買。網民表示，購買原塊肉時已預期會有少量邊角料或筋膜，但像這樣離譜是第一次見，大罵「垃圾」。該貼文引起熱議，沒想到評論區有不少網民表示，不全是商家的錯？

「零售商都未必知，正常可以搵供應商退貨。」

「同埋間鋪入貨佢都未必知，唔切開都唔會睇到。」

「我覺得又唔好講到詐騙咁對商家好唔公平。佢成舊牛賣俾你，其實佢都唔知入面係咁。」



內行網民解釋：牛隻受傷或患白肌症

亦有內行網民解釋，這不是肥膏可能是白肌症或是牛受傷了。

「係白肌症或受傷令到肌肉纖維硬化同變質」

「睇相似係隻牛屠宰前受左傷，受傷嘅肌肉就會轉化做白色部份」

「牛白肌症White Muscle Disease, 生前受傷或缺乏維他命等病變做成。咁大舊白極少見，而且blackmore係非常好既澳洲farm 」

「樓主唔好彩，板腱開1千條先見到1條」



雖然該網民在聽完其他人解釋後就立即向商家表示，「原來真的不是肥膏」，但仍覺得是不宜食用的瑕疵品，要求商家正式回應，沒想到被踢出社群。

和牛偽雪花 瘀傷肉主要出現在3部位

那麼這些受傷的牛究竟可不可以吃？肉質味道又如何？專精肉類評測的YouTuber「Meat Dee」就曾實測過這類「撞瘀肉」，阿Dee表示出現白色是因為受損的肌肉組織在康復過程中被脂肪取代，形成了「偽雪花」現象，只有萬分之一的機會。通常出現在胸、背、膊位（肋骨附近），手腳部位較少見。

和牛撞瘀肉 口感極奇怪

阿Dee專門嘗試了3種食法來作比較，試吃後發現，這種肉會視覺上騙人，外表看似油花密佈，但在味道上完全「現形」。

1. 薄切（火鍋/烤肉）： 勉強能吃，完全沒有肉香和油脂甜味。中間部分咬起來有一股「古怪的油味」。

2. 厚切（牛扒）： 口感災難，咬下去時像淋巴或壞掉的脂肪，且完全咬不爛。



選購和牛 阿Dee避坑3建議

最後，阿Dee亦不忘為消費者送上貼心建議：

~不要只看油花，特別是「白得不自然」或有大面積色差的牛肉。

~體諒店家，並非商家故意欺騙只是不切開看不出來。

~如果你不小心買到，向店家反映換貨。