娃娃菜中毒｜夫妻吃娃娃菜入ICU　呼吸衰竭換血保命全因1包裝出事

娃娃菜中毒｜娃娃菜口感比大白菜清甜，每100克僅約10至20大卡，熱量極低增加飽腹感還有助消化。但可有想到娃娃菜竟都暗藏食安危機？浙江就有一對夫婦吃完娃娃菜後雙雙中毒入ICU，妻子甚至要全身換血保命，兩人的醫療費用已耗用近30萬元（人民幣，下同），警方揭問題出現在包裝上。



娃娃菜中毒｜夫妻吃娃娃菜致血尿呼吸衰竭

據《新浪財經》報道，妻子楊女士花費17元在拼多多網購了8斤娃娃菜，清洗煮食後，第二天就出現流鼻血、口腔出血等症狀，起初兩人只以為是普通的上火，豈料病情迅速惡化，楊女士隨即出現血尿，在ICU搶救逾1個月，丈夫亦出現肺積水、呼吸衰竭等症狀。經醫院檢查後判定兩人均為老鼠藥中毒。

娃娃菜中毒｜毒源竟是1張舊報紙？

警方介入調查後發現，老鼠藥源自包裹娃娃菜的舊報紙上，毒性已滲透至蔬菜裏面，就算清洗、燙熟都無法清除。根據香港衛生署等資料顯示，老鼠藥其實是一種抗凝血的化合物（類似俗稱薄血藥），令老鼠出血過多而死亡。若誤食，48小時內凝血功能就會異常，出現：

服食老鼠藥後症狀：

~血尿（最常見）

~牙齦出血

~瘀傷

~血腫

~嚴重可致休克



如果不幸發生意外，請立即就醫並攜帶老鼠藥包裝或樣本以供醫生評估。

拼多多網購｜買西瓜要付清潔費？¥38兩盒生蠔好新鮮？網購食材4招

娃娃菜中毒｜網購4貼士

現在網購愈來愈方便，只需郁郁手指就能將食材宅配到家，但在享受便利的同時，也要多留心。

1. 多看評價

網購食品時建議選擇大型商家（一般會出現品牌、旗艦店等標識），查看評價，留意其他消費者的留言和真實圖片確認食物新鮮度。

2. 閱讀商品信息

網購食品時應選擇有標明成分、生產日期及保存期限的食品，仔細閱讀營養標籤，選擇含有較少防腐劑和色素等化合物的食品。

3. 選擇冷鏈物流

如要購買冷凍食品，應選擇有標明冷鏈物流的商家。完整的冷鏈是指從生產加工、儲存保管至物流配送都在全程低溫的環境下進行，保證食材的新鮮度與食用安全性。

4. 檢查外包裝

收到貨品後，請檢查外包裝是否完好、密封，若有破損切勿食用，聯繫商家退貨。