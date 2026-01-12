泡菜好處｜有助減肥降血脂　醫生提3大食用注意：部分泡菜鹽分高

最新醫學研究顯示，泡菜中富含的乳酸菌與發酵代謝物能有效調整腸道菌群，不僅幫助減重，還能降低血脂與改善代謝症候群。不過，選擇泡菜時應注意鹽分含量、保存方式及食用量，以免攝取過多鈉造成健康問題。



《功能性食品期刊》（Journal of Functional Foods）於2024年刊登的一項研究成果令人矚目。這是首次針對泡菜抗肥胖效果進行的隨機、雙盲、安慰劑對照臨床試驗，研究團隊招募了九十名身體質量指數（BMI）介於23至30的健康成年人參與實驗。

研究將受試者分為三組，其中兩組分別每天攝取三千毫克的自然發酵泡菜粉（S-K組）或由李氏明串球菌KCKM0828菌株（Leuconostoc mesenteroides KCKM0828）發酵的泡菜粉（LMS-K組），第三組則攝取乳糖安慰劑作為對照組，試驗持續十二週。



結果令人驚喜，無論是自然發酵泡菜粉組或特定菌株發酵泡菜粉組，受試者的體脂肪質量都出現顯著下降，與安慰劑組相比效果明顯。更值得關注的是，食用泡菜粉的受試者腸道菌相也出現正向轉變，有益菌阿克曼氏菌（Akkermansia muciniphila）的比例上升，而與肥胖相關的壞菌變形菌門（Proteobacteria）則顯著減少。

艾思唯爾醫學資訊站（Elsevier）在Facebook分享這項研究時指出，研究人員認為，泡菜豐富的乳酸菌與發酵代謝物能調整腸道菌群，進而達到抗肥胖、改善代謝症候群（如糖尿病）的功效。

台灣營養醫學醫師劉博仁在其粉絲專頁發文補充，泡菜等發酵食物確實能保護腸黏膜、穩定免疫系統、減少慢性發炎並提升營養吸收度。然而，他也提出三點注意事項：

首先，應優先選擇低鹽、低糖的泡菜產品，因為部分泡菜鹽分過高，食用過量可能導致血壓上升

其次，泡菜開封後應冷藏保存

最後，應盡早食用完畢並控制食用量。



冬季天氣寒冷，許多人喜歡吃熱騰騰的泡菜火鍋暖胃。這項研究結果無疑為泡菜愛好者帶來好消息，只要注意食用方式，泡菜不僅能滿足味蕾，還能成為健康體態的天然助力。

