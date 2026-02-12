突發心臟病｜70歲男半夜飲水致心肌梗塞離世！醫警3飲品勿夜間喝

心肌梗塞原因｜突發心臟病原因｜水看似百利而無一害，但飲用時機錯誤都會變成「催命符」！一名身體健壯的70歲男子就因半夜口渴起身飲水，引發心肌梗塞而離世。醫生提醒，這3種常見飲品不宜夜間飲。



70歲男半夜飲水突發心梗離世（AI生成圖片）

心肌梗塞｜70歲男半夜飲水突發心臟病離世

據內媒《搜狐新聞》報道，吳先生（化名）半夜被渴醒時，就隨手拿起床邊的水來喝，豈料喝完後就感到胸痛，即使緊急求醫，仍不幸離世。家屬表示，平時身體狀況良好並無重大病史，只是偶爾有心臟不適，但症狀輕微且好快消失，所以並無做檢查。沒想到，一杯水竟成為「壓死駱駝的最後一根草」。

心肌梗塞｜突發心臟病4症狀 留意嘔吐背痛

心機梗塞俗稱突發心臟病，是一種極凶險的急症，簡單來說，就是心臟血管（冠狀動脈）突然堵塞，導致血液中斷造成心肌細胞壞死。主要有以下4個症狀：

心肌梗塞4症狀：

~胸痛/胸悶，疼痛可能擴散至左肩、手臂、下顎或背部。

~呼吸困難

~出冷汗

~噁心嘔吐，常被誤以為消化不良。



心肌梗塞｜6類高風險族群：

一旦不幸突發心梗，可以話是分秒必爭，其黃金救治時間為發病後的90分鐘內，若能及時接受緊急冠狀動脈介入治療（通波仔），能大幅降低死亡率。因此這幾類人必須格外留意，如果時不時感到胸悶不適，千萬不可掉以輕心。

~三高人士（高血壓、高血糖、高血脂）

~煙民

~肥胖

~長期熬夜

~有心臟病家族史者

~糖尿病



飲水貼士｜3飲料切勿夜間喝

據《搜狐新聞》引述急診科醫生指出，夜間是突發心血管疾病的高發期，除了生理因素，錯誤的飲水習慣也是隱形殺手。為了保護心臟，以下3種飲品不建議在夜間飲用。

1. 冰鎮凍水

很多人睡到半夜覺得口乾燥熱，喜歡大啖飲冰水，覺得這樣才「夠爽、夠解渴」。但急診科醫生提醒，人體在睡眠時代謝變慢，血管處於放鬆狀態。此時飲冰水，會刺激血管收縮，極易造成心肌梗塞，尤其是血管脆弱的人。

2. 含糖飲料

不少後生仔喜歡深夜打機或吃宵夜，習慣配可樂、雪碧或珍珠奶茶。然而，這些飲料含大量糖分，半夜飲用後身體無法有效代謝，便會增加血液黏稠度，易造成血栓（血塊）堵塞血管。

3. 高濃度鹽水

部分人誤信「鹽水排毒」的偏方，不止早上飲，連晚上都飲。事實上，夜晚腎臟的代謝速度亦會變慢，攝入高濃度鹽水（一般是指鹽分比例高於0.9%的水，即250毫升水配半茶匙鹽都算）會導致血壓急劇上升，增加心梗風險。對於本身有高血壓或心臟功能不全的人來說，簡直是雪上加霜。

參考資料：香港心臟中心、中國醫藥大學附設醫院