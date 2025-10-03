消滯茶食譜｜食滯致脾胃失調暴躁？中醫推5款簡單消滯茶紓緩不適

消滯茶食譜｜中秋做節聚餐，開懷大吃、大魚大肉、月餅水果，容易吃得過量，飽飽滯滯，不僅脾胃功能失調，還會引起情緒不安或暴躁。以下分享5款中醫推介的消滯茶，助減腸胃不適，拯救你的脾胃。



中秋節月餅吃過多，會令腸胃加重負擔。（VGC）

太飽致脾胃功能失調 影響肝膽火旺

註冊中醫師梁慧儀指，有些人脾胃功能較差，消化能力較慢，當進食這類較難消化的食物後，加重了腸胃的負擔，繼而影響脾胃正常運化功能，使食物停滯於腸胃，出現食滯及腹脹不適的症狀。此外，還會令胃部的消化能力減弱，有機會引致胃炎等健康問題。中醫角度，太飽會引致脾胃功能失調，影響肝、膽火旺，繼而引起情緒不安或暴躁。所以，喝一杯消滯飲品，配麥芽或萊菔子同用，有助解滯，減輕腸胃不適。

消滯湯水食譜｜解滯助消化10款湯水 紓緩肚脹胃氣BBQ火鍋後清熱

中醫推介5款茶療及湯水消滯大法：

1. 山楂麥芽茶



主治︰食慾不振、消化不良、脾胃虛弱

山楂麥芽茶可以平肝降壓，消食降脂，對於肥胖高血脂的朋友也有幫助。（VGC）

山楂麥芽茶，可以平肝降壓，消食降脂，對於肥胖高血脂的朋友也有幫助。梁醫師指山楂是消滯常用的中藥，尤為消化油膩肉食積滯之要藥。凡肉食積滯之肚脹，胃頂，噯氣，反酸，腹痛便溏者，都可以單用煎服有效，或好像以上所說配麥芽或萊菔子同用。

山楂營養 | 大節後食滯了消化不良？吃山楂降血壓降血脂解膩7功效

材料：

山楂10克

炒麥芽10克

做法：

1 山楂洗淨、切成薄片，與炒麥芽同放杯中。

2 倒入沸水後加蓋泡30分鐘即可。

2. 山楂決明消脂消滯茶



主治：分解脂肪，潤腸通便

山楂決明消脂消滯茶（圖片由受訪者提供）

決明子有助脂肪分解，潤腸通便，但山楂不宜跟人參等補藥同服。胃酸過多、脾胃虛弱、孕婦，授乳期間婦女及長期病患者均不宜使用。

材料：

山楂10克

決明子10克

做法：

將山楂和決明子加入熱水中泡10分鐘後可以飲用。

3. 谷芽麥芽陳皮瘦肉湯



主治：脾胃虛弱，消化不良，食慾不振，食滯，胸脘脹滿等症狀。

健康湯水食譜｜山楂谷麥芽瘦肉湯消食健脾 1種人忌山楂活血化瘀

谷芽消食化積，健脾開胃，下氣和中。谷芽經炒製過後，成為炒谷芽，長於消食化積。生谷芽則有較佳的健脾開胃功效。中醫師建議，用炒過的谷芽比較好。

材料：

炒谷芽1兩

麥芽1兩

陳皮2錢

蜜棗3-4粒

瘦肉6兩

做法：

1 全部材料浸洗，瘦肉切片。

2 把全部材料放入煲內，用6碗水煮約個半小時即成。

4. 普洱茶



普洱茶為全發酵茶，有大量咖啡因與單寧酸，有助刺激胃酸分泌，幫助消化。

普洱老班章｜茶中霸王什麼成就萬元身價？明朝村寨與古樹共生共榮

普洱茶為全發酵茶，有大量咖啡因與單寧酸，有助刺激胃酸分泌，幫助消化。（資料圖片）

5. 綠茶



綠茶如煎茶，毛尖等未發酵茶，含有豐富抗氧化物兒茶素，不過胃腸功能較差的人喝淡茶較合適。

綠茶如煎茶，毛尖等未發酵茶，含豐富抗氧化物兒茶素，胃腸功能較差的人宜喝淡茶。（圖片來源：網上圖片）