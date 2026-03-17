台灣南、北滷肉飯哪個較罪惡？實際上熱量高低取決於油脂、糖、鈉與份量的總和。



台灣營養師陳珮淳建議透過醬汁減量、飯量控制、搭配青菜與蛋類等5項吃法，讓大家一週享用1至2次也能減少身體負擔。

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陳珮淳在Facebook專頁「熊抱營養師｜珮淳」發文分析，北部滷肉飯以三層肉切塊燉煮，屬於收汁濃縮型，醬汁濃郁、油脂集中，鹹香下飯卻也帶來高鈉與高油脂負擔。她表示，肥肉比例高加上鈉濃度高，醬汁拌飯更容易讓整碗醣量上升，隔天體重增加多半是高鈉造成水分滯留。

南部肉燥飯（滷肉飯）則呈現甜香滑順的特色，絞肉細碎、醬汁多且甜鹹交織，每粒米都被包覆。陳珮淳指出，部分做法加入冰糖，甜加油的組合滑順好入口，卻讓人不知不覺多添一口飯。她強調，不是甜會胖，而是糖、油與白飯疊加，總熱量上升更快。

針對熱愛滷肉飯又想兼顧健康的人，陳珮淳提出5項建議。首先是醬汁少一點，可降低鈉與隱形油脂負擔；其次將飯量減少三分之一，控制醣負荷而非完全不吃澱粉。她建議先吃青菜，利用纖維延緩血糖上升，並加入滷蛋或荷包蛋，透過蛋白質增加飽足感、穩定血糖波動、減少後續進食量。

陳珮淳表示，一週吃1至2次身體代謝可以負擔，但高油、高鈉餐如果天天吃，會造成水腫循環，鈉負擔累積與飽和脂肪攝取增加。她提醒，罪不罪惡主要看油脂、糖、鈉，以及大家裝的那碗飯有多少。

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