舌癌成因｜舌頭常損易變癌！無辣不歡蛀牙不理舌癌5成因＋4症狀

舌癌成因｜以為假牙稍微骯髒，懶一點沒關係？偶爾進食辛辣食物，刺激一下不要緊？原來這些習慣，有可能引致蛀牙、過度刺激口腔黏膜，導致舌頭病變，甚至演變為舌癌。



舌癌成因｜年輕人、生活健康都中招

臨床腫瘤科專科陳心妍醫生指出，舌癌是香港最常見的口腔癌類型。雖然傳統上多見於有吸煙、飲酒、食檳榔習慣的長者，但近年臨床觀察到年輕化趨勢，甚至出現20至30歲、生活習慣健康的年輕患者。這可能與口腔衛生差、長期慢性刺激，或感染人類乳突病毒（HPV）有關。

舌癌有年輕化趨勢，或者與口腔衛生差、長期慢性刺激，或感染人類乳突病毒（HPV）有關。（Pexels圖片）

舌癌成因｜蛀牙與假牙不合適 患癌風險大增

1. 蛀牙沒修補

陳醫生解釋，很多長者以為蛀牙不痛便不予理會，但蛀牙若不及時修補，崩裂的牙齒會形成銳利邊緣。如果這些尖銳邊緣持續數月，甚至數年反覆刮損舌頭同一位置，會導致該處細胞不斷受傷、修復、再受傷。這種慢性機械性刺激，會大大增加細胞出錯並轉化為癌細胞的風險。

2. 假牙不合適

同樣道理，假牙不合適會長期壓迫或摩擦口腔黏膜，慢性發炎產生的化學物質也可能損傷黏膜細胞。因此，對假牙清潔及定期檢查牙齒的習慣勿掉以輕心。

3. 滿口牙石

滿口牙石會導致牙齦炎及牙周病，也會造成慢性發炎，產生的化學物質同樣會損傷黏膜。

不合適的假牙會長期壓迫或摩擦口腔黏膜，令細胞出錯並轉化為癌細胞。（Pexels圖片）

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除了機械性刮損，飲食習慣亦是關鍵因素。

4. 常吃辛辣食物

陳醫生指出，辛辣食物含有辣椒素等化學成分，會刺激口腔黏膜，引致發炎及慢性炎症。這種情況若長期存在，同樣有可能增加細胞變異的風險。

5. 愛吃過燙食物

過燙的食物會對口腔組織造成物理性燒灼，令黏膜細胞受損，修復過程中一旦出錯，癌變機會便會上升。長期進食刺激性食物，等於對舌頭及口腔持續造成機械性刺激，慢慢引起細胞變異。

因此陳醫生建議，尤其本身已有口腔健康問題的人士，應適度減少進食辛辣及過燙的食物，以降低患舌癌的風險。

過辣過燙的食物都會對口腔組織造成物理性燒灼，令黏膜細胞受損，同樣容易出現癌變。(unsplash)

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舌癌症狀｜舌頭出現白斑或紅斑 或癌前病變

陳醫生提醒，正常的口腔黏膜應呈淡粉紅色，一旦發現舌頭上出現抹不掉的白斑，或平坦、鮮紅色的紅斑，便需格外留神，因為這些可能是「癌前病變」。另外，如果舌頭表面或側面長出菜花狀、結節狀的增生物，同樣絕對不可忽視。

很多人可能以為，感到痛楚才需要就醫。陳醫生指癌症的情況與普遍認知卻相反：普通潰瘍通常會痛，但早期的舌癌往往只有硬塊感，不一定會痛。許多患者正是因為不痛而掉以輕心，等到出血或劇痛時，往往已屆中晚期，屆時治療便困難得多。

留意四大口腔癌警號。（受訪者提供圖片）

舌癌治療

萬一不幸患上舌癌，亦毋須絕望。陳醫生指出，若能夠在第一、二期發現，手術只需要切除局部組織。配合現時的重建手術，病人術後2至3個星期便可恢復進食，說話功能多能保留，對社交生活的影響極之輕微。關鍵在於早發現、早醫治。

要有效預防舌癌，除了定期看牙醫，陳醫生還提出以下幾點「黃金法則」：

1. 戒煙酒：遠離最強致癌因子。



2. 定期洗牙與口腔檢查：每年至少一次，確保假牙穩固、無尖銳牙根。



3. 飲食注意：避免長期進食過燙或極度辛辣刺激的食物。



4. 兩星期原則：任何口腔傷口超過兩星期仍未癒合，必須求醫。

