一放假就感冒？醫解析4個可能關鍵　3方法避免：不空腹吃大量甜食

病毒也會看日曆？為什麼你一放鬆就生病？其實放假休息有正確的方式，掌握「緩衝休息」讓身體真正回血。



平日忙到沒空喊累，真的休息時卻突然垮掉。有人一到週末就頭痛、喉嚨痛、全身沒力，有人明明睡很久還是疲倦，甚至平常很少感冒，偏偏在工作告一段落後開始咳嗽、流鼻水。這種情況不一定只是巧合，也不是代表休息讓身體變差。

台灣初日診所新竹院長魏士航表示，這類人在休假、週末或壓力解除後出現疲勞、頭痛、類感冒症狀的現象，過去曾被稱為「休閒病」。目前相關機制仍未完全定論，但多數理論認為，可能與壓力荷爾蒙變化、自律神經切換，以及免疫調節重新調整有關。

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休閒病是什麼？休息反而不舒服不是少數人的錯覺

很多人會以為「一放假就生病」是自己體質差，或是休息時太鬆懈。魏士航指出，從壓力反應來看，平日高壓工作時，身體常處在交感神經主導的備戰狀態，腎上腺素、皮質醇等壓力荷爾蒙會讓人短時間內比較能撐。

換句話說，忙碌時看似沒事，不代表身體真的沒有疲勞，而是壓力系統暫時把你推著往前走。等到壓力解除，原本被蓋住的疲倦、疼痛或發炎感受，才可能在休息時變得明顯。

為什麼一休息就累？醫師解析4個可能關鍵

魏士航表示，很多人以為是「一放假就變虛」，但其實比較像是身體在壓力解除後進入重新調整的過程。從壓力荷爾蒙、自律神經到免疫反應，都可能在這個時間點出現變化，進而讓不適感浮現。

原因1：交感神經長期開機，身體一直在備戰

人在壓力大、工作忙碌或長期緊繃時，自律神經容易偏向交感神經主導。這種狀態下，身體會像進入備戰模式，精神被撐起來，這種狀態下，身體會像進入備戰模式，精神被撐起來，警覺性與壓力反應也會提高。

短期來看，這能幫助人完成工作、面對壓力；但若長期處於這種模式，身體修復時間不足，疲勞就容易累積。等到休息日來臨，節奏突然慢下來，身體反而可能出現明顯落差。

原因2：皮質醇下降後，被壓住的不適感浮上來

皮質醇是重要的壓力荷爾蒙，也具有抗發炎作用。魏士航說，人在壓力高的時候，皮質醇可能讓部分疼痛或發炎感受暫時不明顯，所以有些人平常再累都還能硬撐。

但當休息開始、壓力下降，皮質醇濃度跟著改變，身體原本被壓住的疲勞與不適就可能浮現。這也是為什麼不少人會覺得：「我明明終於休息，怎麼反而更累？」

原因3：免疫調節失衡，類感冒症狀可能趁機出現

長期壓力也可能影響免疫功能。魏士航表示，壓力長期存在時，免疫系統可能逐漸失衡；等壓力解除後，身體重新調整免疫與發炎反應，部分人就可能出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、全身無力等類似感冒的症狀。

因此，不一定是身體「選在放假生病」，而是身體終於有機會把前一段時間累積的狀況表現出來。

原因4：甜食、含糖飲料吃太多，讓疲勞感更明顯

休息時想吃點甜食、喝飲料犒賞自己很正常，但如果一路吃甜點、零食、含糖飲料，可能讓不適感更明顯。魏士航提醒，放假期間皮質醇與自律神經本來就在重新調整，若再加上血糖大起大落，可能讓疲倦、頭痛、情緒不穩更明顯。

尤其休假時常伴隨晚睡、活動量下降、聚餐變多，若高糖與高油食物攝取增加，代謝負擔也會上升。這不只可能讓人更累，也可能讓身體發炎反應更不穩定。

一放假就頭痛、喉嚨痛要注意嗎？這些情況建議就醫

休閒病比較像是一種壓力解除後的不適現象，不應該被當成所有症狀的解釋。如果只是輕微疲倦、頭痛、喉嚨痛，且休息後逐漸改善，可以先觀察睡眠、飲食與壓力狀態。

但若出現高燒不退、呼吸喘、胸悶胸痛、劇烈頭痛、意識混亂、症狀持續惡化，或類感冒症狀超過數日仍未改善，就不建議只用「放假太累」解釋，應盡快就醫確認。

一放假就生病怎麼辦？醫師教你3招避免休息日病倒

魏士航建議，與其等到身體不適才補救，不如在休假前後主動調整生活節奏，讓壓力系統有時間慢慢轉換。關鍵不在「多休息」，而是讓身體從高壓狀態平順過渡到放鬆，減少落差帶來的不適。

第一招：休假前怎麼調整？先替身體慢慢降速

魏士航建議，不要前一天還在加班衝刺，隔天就直接切換成整天躺著不動。休假前一兩天，可以安排散步、曬太陽、伸展或輕度運動，讓身體有緩衝，也讓壓力反應慢慢下降。

第二招：休假聚餐怎麼吃？先穩血糖再享受美食

若休假期間有聚餐，可以用211餐盤作為方向，讓蔬菜、蛋白質與澱粉有比例地搭配。進食順序也可掌握「水、肉、菜、飯、果」，避免空腹先吃大量甜食或喝含糖飲料，減少血糖劇烈波動。

第三招：休假可以看工作訊息嗎？大腦沒下班身體很難修復

很多人身體在休假，腦袋卻還掛在工作上。魏士航提醒，如果一直看通訊軟體、隨時準備回覆訊息，大腦其實沒有真正下班，壓力荷爾蒙也不容易下降。想讓身體恢復，除了睡覺，也要讓自己從工作待命感中退出來。

為什麼一放鬆就出問題？其實是身體在提醒你壓力太久

魏士航表示，休閒病不是叫人不要休息，而是提醒平常那個一直撐住的自己，可能太久沒有真正停下來。若每次休息都明顯不舒服，除了檢視睡眠、飲食與壓力，也要留意自己是否長期處在高壓、缺乏真正休息的狀態。

真正的休息，不是把行程塞滿，也不是完全失控地補眠、補吃，而是讓身體慢慢降速、穩住血糖、減少待命感。當壓力系統有機會重新調整，休息才更可能變成修復，而不是一放鬆就先病一場。

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一放假就生病常見問題一次看

為什麼有些人每次放假都會不舒服，有些人卻不會？ 這可能和個人長期壓力狀態、工作型態與身體調節能力有關。若平時壓力較高、生活節奏長期緊繃，進入休息時出現落差的機率也可能較高；反之，若平時就有適度休息與調整，身體較不容易在放鬆時出現明顯不適。 一直睡還是覺得累，是休閒病還是睡眠品質有問題？ 若只是短時間內出現疲倦，可能與壓力解除後的調節有關；但如果長期出現「睡很久仍然疲倦」，也可能與睡眠品質、作息不規律或其他健康狀況有關，建議進一步檢視生活習慣，必要時諮詢醫師。 假日反而比平日更累，代表身體在恢復嗎？ 部分情況下，放鬆後出現疲勞感，確實可能是身體從長期緊繃狀態中開始調整的過程。但若疲勞感持續時間過長、影響日常生活，或伴隨其他不適症狀，仍建議不要單純視為「正常恢復」，應留意是否有其他健康問題。

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