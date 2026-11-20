秋冬常吃芋頭，好處多，提高免疫力、護血管、延緩衰老……用芋頭代替部分主食，還有助於減脂減重、控血糖。



市面上常見的芋頭怎麼選？怎樣吃更健康？往下看，一起了解。

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常吃芋頭有哪些好處？

中醫認為，芋頭味甘、性平，可健脾益氣、寬中潤燥，既能補脾胃，又能滑利腸道，尤其適合體質偏燥又不耐寒涼的人群。此外，常吃芋頭還有以下好處。

1. 減脂減重、平穩血糖

芋頭是一種比較好的減重食品，熱量、脂肪含量、GI值比較低，所含的澱粉顆粒消化率比較高，能夠達到98.8%，飽腹感強、好吸收，適合想要減重或餐後血糖控制不佳的人群食用。用芋頭替代部分主食，可以幫助減脂減重、控血糖。

2. 幫助提高機體免疫力

芋頭中含有黏液蛋白等多種營養物質，這些營養物質被人體吸收後，有助於人體蛋白質合成，其中就包括合成免疫球蛋白。所以，芋頭對提高機體免疫力有一定促進作用，適合體質虛弱、容易感冒的人群食用。

3. 輔助降血脂、抗動脈粥樣硬化

芋頭中含有維他命C、維他命E、鋅、硒等營養成分，可以幫助身體對抗血管內皮氧化損傷，幫助降低體內膽固醇、甘油三酯水平，從而輔助降血脂、抗動脈粥樣硬化。

4. 有助於調節血壓

芋頭中含有大量人體所需要的礦物質元素，比如鉀、鈣、鈉、鎂、銅、鐵、磷、鋅等。芋頭鉀含量比較豐富，每100克芋頭含有340～430毫克鉀，有助於維持細胞功能、調節人體血壓平衡、促進心血管健康。

5. 有助於延緩細胞衰老

芋頭中含有多種抗氧化物質，比如胡蘿蔔素、維他命B1、維他命B2、煙酸、黃酮類成分等，這些抗氧化物質可以清除體內自由基、促進人體新陳代謝，幫助延緩細胞衰老、修復身體組織。

荔浦芋頭vs牛奶小芋頭究竟怎麼選？

市面上常見的芋頭主要有荔浦芋頭與牛奶小芋頭兩類，二者均味甘性平，可寬中健脾、滑腸潤燥，核心差異在澱粉含量、水分與口感，適配人群各不相同：

荔浦芋頭

個頭大，澱粉含量高，口感粉糯香濃。適合大便偏乾、體質偏弱、食慾尚可的人群，用來製作芋泥口感佳。但荔浦芋頭澱粉密度高，多食易壅滯脾胃，滋生痰濕。另外，食用時需替換部分主食，相應減少米、麵等精製碳水化合物的量。

牛奶小芋頭

個頭小巧，果肉潔白，水分含量更高，同等重量下澱粉含量更低，黏液蛋白更豐富，消化負擔更輕。牛奶小芋頭更適合脾胃偏弱的老人與消化能力一般的人群，推薦直接整顆清蒸，無需額外加糖。

3種芋頭吃法健康又美味

1. 芋泥小丸子

用芋頭搭配紫薯、醪糟、桂花，補而不膩，還能幫助緩解秋燥帶來的周身乏力，很適合秋季作為加餐食用。

食材

去皮的荔浦芋頭、紫薯、五彩小丸子、牛奶、醪糟、乾桂花適量。

做法

（1）芋頭、紫薯煮熟，撈出後壓成細膩芋泥，也可用打碎機打製，過篩後口感更順滑。

（2）鍋中加水煮沸，放入五彩小丸子煮至浮起，加入芋泥攪勻。

（3）加入適量醪糟、牛奶，煮至微沸。

（4）用少許薯仔澱粉勾薄芡，出鍋前撒上乾桂花即可。

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2. 芋頭無糖酸奶碗

芋頭搭配酸奶（乳酪），不僅口感好，還可以調節腸道菌群，促進胃腸道消化功能。同時，酸奶中含有蛋白質，和芋頭一起食用，營養更加均衡。

食材

小芋頭、酸奶、枸杞。

做法

（1）小芋頭清洗後去皮蒸25分鐘，然後切丁。

（2）杯中倒入半杯酸奶，再加入切好的芋頭丁。

（3）最後裝點幾粒枸杞即可。

3. 芋頭板栗燉排骨

芋頭可以健脾，板栗可以補腎，兩者合一，能夠脾腎雙補、強筋健骨。將芋頭、板栗和排骨一起燉煮，補而不膩、養而不燥，具有滋陰潤燥功效。

食材

芋頭、粟米、板栗、豬肋排。

做法

（1）粟米、芋頭切塊，豬肋排加料酒焯水後清洗備用。

（2）起鍋燒油，加入蔥薑、八角、花椒，再加入排骨，炒至表面微焦。

（3）加入老抽、料酒烹出香氣，然後加入開水、粟米，燉煮20分鐘。

（4）加入芋頭、板栗，繼續燉煮20分鐘，直至芋頭、板栗、排骨都達到軟爛。

（5）最後加入食鹽、胡椒粉調味即可。

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吃芋頭注意這5件事

1. 芋頭在生食的情況下，對胃腸道、胃黏膜都會有一定損害，務必要煮熟後食用。

2. 芋頭澱粉含量不低，過量食用易加重脾胃負擔，滋生痰濕。同時，芋頭富含澱粉，如果配米飯、饅頭一起吃，堪稱「碳水炸彈」，食用時需替換相應的主食分量。

3. 對芋頭黏液蛋白過敏者，食用後若出現皮疹、咽喉發癢需立即停食。

4. 芋頭鉀含量偏高，腎功能不全、需要限鉀的人群需遵醫囑控制食用。

5. 芋頭、饅頭、薯仔這類澱粉含量較多的食物，加工後相對容易滋生細菌，如果一頓吃不完，建議最好密封後冷凍，想食用時提前解凍。

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