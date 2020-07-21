【新冠肺炎】研究指食泡菜助降死亡率！泡菜5好處附10個抗疫食譜

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，自今年年初開始於全球肆虐，至今仍未完全受控，多人因而死亡。世界各地的醫學團隊和精英，不停研究治療病毒的對策，亦作出多項研究等等。而法國胸腔醫學權威的Jean Bousquet博士，就發佈一項有關「食泡菜可降低新冠肺炎死亡率」的研究，並指出南韓新冠肺炎患者死亡率偏低，正正與其飲食文化有關。
新冠肺炎的全球感染個案截至今日（21日）為止，逾1,460萬宗，當中死亡率逾60萬。不過，確診個案與死亡數字並沒有必然關係，有些國家感染率高，死亡人數卻低，學者就針對這個發現而研究。根據英國《太陽報》（The Sun）報道，法國蒙佩利爾大學胸腔醫學名譽教授Dr. Jean Bousquet，率領其團隊，研究出不同國家的飲食文化，與新冠肺炎死亡率的關係。他發現，若日常飲食加入了發酵蔬菜的話，患者死亡率有望降低。
泡菜素來被指對健康很有益，但最新研究更顯示，它或許是新冠肺炎的救星。（VCG）
請按下圖睇Jean Bousquet博士認為發酵蔬菜可降低新冠肺炎死亡率的原理：
Dr. Jean Bousquet是世界衛生組織轄下的” The Global Alliance against Respiratory Diseases”研究院主席，具有胸腔醫學科的豐富知識。（圖片來源：ipcrg）
就以上研究成果，Jean Bousquet及其團隊建議大家食早餐時，不妨加入一些發酵蔬菜，又特別提醒：「病毒的傳播極其嚴重，卻不是太多人關注到它跟飲食地域和習慣的差異，然而，飲食結構的轉變，很可能會對我們構成莫大好處。」
儘管有人認為泡菜高鈉，根本不健康，但不少報告都指出泡菜是韓國人維持健康、長壽的秘訣，介紹多個泡菜的好處（按圖）：
除了直接食用之外，泡菜的食法和配搭組合其實還有很多，以下就提供幾個泡菜食譜供大家參考。趁住近來「Work From Home」，可以在家中擺定一、兩瓶保質期長的泡菜「看門口」，加到不同的主食中，又是一餐了！
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資料來源：《The Sun》、《THE DONG-A ILBO》