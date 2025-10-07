山楂功效 | 降血壓防脫髮去色斑7功效　食滯消化不良最啱

山楂在秋季收成，所以秋冬季節特別當造。山楂向來有降血壓、降血脂及幫助消化的作用。節日過後，飲飽食滯胃脹脹時，尤其受歡迎，這時候進食山楂，不但可以消滯解膩，還可以保護心血管。



山楂功效 | 治消化不良 降血脂去色斑暗瘡印

山楂果實可以製成不同傳統零食，例如山楂餅、果丹皮，不過新鮮的山楂不易儲存，容易變爛，因此，一般會曬乾，便可以用藥入饌，是藥食兼用的食材之一。山楂性微溫，有消食健胃、行氣散瘀的功效，可治消化不良、臉上色斑、暗瘡印等，更可降血脂和燒脂。

新鮮的山楂外形像迷你蘋果。（Glacika56/pixabay）

按下圖看山楂7大好處：

1.抗菌防炎症

山楂抗氧化劑如類黃酮成分含量高，有抗炎功效。《農業和食品化學雜誌》曾有一項研究指，山楂漿果乙醇提取物的抗氧化特性有助預防炎症 ，甚至可為腸胃系統抗菌、預防結腸發炎。山楂還可外敷，助治療暗瘡、燒傷、痤瘡、加速傷口癒合和紓緩皮膚瘙癢。

2.降血壓

中醫角度，山楂常用於治療高血壓。一些動物研究表明，山楂可作為一種血管擴張劑，所含的活性化合物可以放鬆收縮血管，使血液更易流動，從而降低血壓。

發表在《英國一般實踐雜誌》上的一項科學研究指，有79位2型糖尿病患者每天服用1200毫克山楂提取物或藥物共16周。39位患者每天服用山楂提取物，40位患者則服用藥物。山楂組的舒張壓下降比率比服用藥物組更大。

3.降血脂

血液中膽固醇和三酸甘油脂這兩種脂肪，對身體激素的產生和運輸營養中發揮顯著作用。但當血脂水平失衡，三酸甘油脂含量高和良好膽固醇含量低，就會引起冠心病、血管斑塊形成。如果斑塊繼續堆積，可能會完全阻塞血管，導致心臟病發或中風。

2016年的研究表明，山楂提取物不僅降低了整體膽固醇水平，還顯著降低壞膽固醇。一項動物研究指，與未接受山楂提取物的小鼠相比，接受山楂提取物的小鼠的總膽固醇和壞膽固醇降低，肝三酸甘油脂水平降了28-47％。

4.護胃助消化

山楂具有改善營養消化的有機化合和纖維，一項對消化慢的人進行觀察性研究發現，每攝入1克膳食纖維，腸蠕動之間的時間就減少了約30分鐘。食物可以更快地通過消化系統移動從而改善消化過程、解油膩、消除便秘、抽筋、腹脹等問題。除了增強消化系統，它還促進營養吸收。

此外，在一項針對患有胃潰瘍的大鼠的研究中，山楂提取物對胃的保護作用與抗潰瘍藥物相同。

5.防脫髮

山楂中的多酚含量甚至可以防止脫髮，並且是生髮產品中常見的成分。一項針對大鼠的研究發現，山楂提取物可刺激頭髮生長，並增加毛囊的數量和大小，促進頭髮健康。

6.減輕焦慮

山楂具有非常輕度的鎮靜作用，或有助於減輕焦慮、壓力和沮喪等症狀，有效改善情緒功效。

7.維持心血管健康

據發表在《當前藥物化學》（Current Medicinal Chemistry）2016年一項研究，山楂的高多酚含量有益心臟健康。山楂是「天然強心藥」，可預防心臟衰竭、心絞痛、心律不整和冠心病等心臟疾病。

山楂是“天然強心藥”，可預防心臟衰竭，心臟疾病，心絞痛心絞痛，心律的變化，和冠心病。（Kyrylo Kazachek/Unsplash）

一項德國研究還表明，山楂提取物的功效幾乎與處方心力衰竭藥物（卡托普利）相同。並且，山楂提取物具有較少的副作用。

植物中發現的某些生物活性化合物包括類黃酮，多酚和花青素可有效治療心臟病。山楂是一種天然的利尿劑。它減少積液的能力有助緩解充血性心力衰竭。

