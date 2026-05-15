抹茶沖泡方法｜溫度、粉水比例3秘訣　跟日本300年老店學泡抹茶

抹茶沖泡方法｜抹茶沖泡溫度｜一杯茶色翠綠，泡沫綿密的抹茶不只在日本才喝得到，擁有300多年歷史的日本宇治抹茶店丸久小山園，公開分享自家沖泡抹茶的要訣，只需4個步驟，在家也可以閒泡一杯香氣滿溢，回味回甘的抹茶。



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抹茶、綠茶有什麼分別？

很多人也分不清抹茶和綠茶的分別，抹茶其實是綠茶的一種，只挑選茶葉成熟前的嫩葉尖，採集前還要隔絕陽光，以保留茶葉的翠綠色和甘甜味。經碾壓成碾茶再磨成粉末，便成了抹茶，故此在日本，抹茶已有抹茶粉的意思。

茶碗、茶杓和茶刷都是沖泡抹茶少不了的工具。（丸久小山園提供）

抹茶沖泡方法｜抹茶分厚茶、薄茶

日本人對抹茶極為講究，依照口味的濃淡分為厚茶和薄茶，上等抹茶泡茶，品質較次的抹茶則用來調制飲品、烘焙煮食。除了注重抹茶的品質，還有泡茶的用具，例如茶杓、茶篩、茶刷、茶碗等缺一不可。

茶刷又稱為茶筅，以竹製為佳，按竹子的密度分為多款。茶碗用陶瓷製成，沖泡時可保持水的溫度，不容易在沖泡過程冷掉，並須為平底，方便用茶刷攪拌抹茶時能更均勻。

泡茶切忌急躁，靜心下來，才能體會到泡茶的樂趣。

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抹茶沖泡方法｜粉水比例

沖泡一杯抹茶，所需抹茶粉約1茶匙（約5毫升），雖然也可按個人喜好調整，但亦不能過多以免太甘苦。而熱水的比例為70毫升。大約是1:14。

抹茶沖泡方法｜熱水溫度

沖泡抹茶的熱水溫度宜在70℃至80℃之間，過熱會破壞當中的營養素，還會引出過多苦澀味。若製作冷泡抹茶則約用60℃溫水較適合。

抹茶沖泡做法

抹茶沖泡食譜

材料：

抹茶1茶匙（約5毫升）

熱水70毫升

工具：

茶杓

茶篩

茶刷

茶碗

做法：

1. 茶粉先以茶篩過濾，避免結塊。

2. 準備沸騰的熱水，冬季的話，將熱水倒進茶碗1次；夏天則將熱水倒進茶碗反覆2次，以控制適當的水溫。

3. 把稍微降溫的熱水，倒進另一個放了茶粉的茶碗內。

4. 以茶刷慢慢攪拌，讓碗底的茶粉均勻地與水混合。

5. 接着將茶刷從碗底稍微向上提，前後用力擺動手腕攪拌。

6. 待出現泡沫後，將茶刷的前端提到泡沫的表面，輕輕擺動，使泡沫變得更細膩，便可趁熱或放入冰塊享用。

不失敗貼士：

~ 建議用硬度較低的軟水，一般日本產天然水多為軟水。

~ 自來水最好先通過淨水器，如果沒有，須保持一定時間的沸滾狀態，以去除水中的消毒藥水味。

~ 如無茶碗則可用平底碗代替。

