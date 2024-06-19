夏至節氣宜忌｜西瓜山楂8食物清熱解暑　4湯水健脾去濕忌濃味煎炸

二十四節氣「夏至」一般在每年6月20至22日之間，今年的夏至是6月21日（五），這天日影最短，白晝最長。註冊中醫師建議，夏至來臨之後，應盡量以清淡飲食為主，再配合健脾、去濕、清熱等功效的食療，同時不要忽略養心的重要性。



夏至是什麼？全國放假一天？

夏至是二十四節氣中最早被確立的，在古代的中國，這天更是重要節日，清朝前的夏至，更會全國放假一天。古語有云：「一候鹿角解；二候蟬始鳴；三候半夏生。」意即夏至後，鹿的鹿角會開始脫落；樹上的蟬亦會在夏至後鼓翼鳴叫；至於「半夏」，乃是一種仲夏時節於沼澤或水田中生長的藥草，在夏至後它會蓬勃生長。

夏至是北半球全年白晝最長的一天，夏至前後的飲食，都應以清淡為主。（資料圖片）

註冊中醫師邱穎琳教過大家立夏要注意的飲食宜忌，立夏後陽氣漸長，天氣逐漸變熱，令人體容易熱氣上火，所以飲食要以清淡為主。另一方面，每個季節都有其對應臟腑，夏天對應的是心，因此夏天適宜好好養心。

夏至過後天氣會繼續炎熱多雨，保健原則與立夏差不多，都是以清淡為主，不宜濃味、煎炸，另外再加健脾、去濕、利水，以及清熱降火的食物。 註冊中醫師邱穎琳

請按下圖睇中醫師推薦的8種夏至適宜食物：

+ 4

8種夏至適宜食物

薏米：利水滲濕

苦瓜：具清熱解毒、瀉火之效

西瓜：清熱解暑、生津止渴

冬瓜：清熱解暑、利水消腫

西芹：清熱涼血

綠茶：清熱降火、生津止渴

太子參：補脾益氣、養陰生津

山楂：消食健胃

夏至飲食：宜多菜少肉 忌濃油煎炸過分進補

中醫師又叮囑，夏天的飲食不宜濃味、油膩、煎炸或過分進補，應該多吃蔬果和少食肉。夏至後天氣更熱，不少人都會按捺不住而飲凍飲、食雪糕，要注意不要食得過量。

夏至湯水：健脾消暑

除了進食某類食材外，大家也可透過煲湯去滋養，健脾、清熱又消暑，以下4種都是適宜在夏至前後飲用的湯水。

請按下圖睇邱醫師推薦的夏至湯水：

+ 3

中醫推介湯水【1】陳皮冬瓜綠豆湯

材料：冬瓜2斤、陳皮1個、綠豆2両、薏米1兩、蜜棗2粒、水2.5公升

做法：

1）陳皮浸軟、刮瓤備用。

2）冬瓜洗淨、切塊，無需去皮及籽。

3）綠豆、薏米、蜜棗洗淨備用。

4）所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，即成。

湯水功效：清熱解毒、利水消腫

冬瓜：清熱、利水和袪濕；

陳皮：理氣健脾、燥濕化痰；

綠豆：清熱解毒；薏米利濕健脾。

不失敗秘訣：冬瓜連皮、籽和瓤煲，因為瓜皮有利尿作用，瓜瓤則可清熱。



中醫推介湯水【2】老黃瓜太子參豬腱湯食譜

老黃瓜太子參豬腱湯食譜

夏天湯水食譜｜老黃瓜太子參豬腱湯健脾去濕 燈心草不宜全棵用？

中醫推介湯水【3】扁赤小豆節瓜茶樹菇湯

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

【夏至湯水食譜】扁赤小豆節瓜茶樹菇湯 理氣健脾化濕消暑

中醫推介湯水【4】冬瓜荷葉水鴨湯

冬瓜荷葉水鴨湯食譜

+ 1

【夏天湯水食譜】冬瓜荷葉水鴨湯清熱解暑 滋陰水鴨如何處理？

註冊中醫師邱穎琳，就夏至飲食宜忌給予建議。（受訪者提供）

若想睇更多，可參考以下夏至湯水食譜合集：

夏至湯水合集｜健脾消暑去濕利水10款夏天湯水 常備冬瓜荷葉薏米