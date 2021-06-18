夏至飲食宜忌｜苦瓜山楂綠茶8食物清熱解暑　4湯水去濕忌濃味煎炸

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-18 20:07

夏至一般在每年6月20至22日之間，而今年的夏至是則是6月21日，這天日影最短，白晝最長。註冊中醫師建議，夏至來臨之後，應盡量以清淡飲食為主，再配合健脾、去濕、清熱等食療功效，同時不要忽略養心的重要性。

二十四節氣中，夏至是最早被確立的，而這天在古代的中國，更是重要節日，清朝前的夏至，更會全國放假一天。古語有云：「一候鹿角解；二候蟬始鳴；三候半夏生。」意即夏至後，鹿的鹿角會開始脫落；而樹上的蟬亦會在夏至後鼓翼鳴叫；至於「半夏」，乃是一種仲夏時節於沼澤或水田中生長的藥草，在夏至後它會蓬勃生長。

夏至是北半球全年白晝最長的一天，夏至前後的飲食，都應以清淡為主。（資料圖片）

註冊中醫師邱穎琳都曾說過，立夏要注意的飲食宜忌，立夏夏後陽氣漸長，天氣逐漸變熱，令人體容易熱氣上火，所以飲食要以清淡為主。另一方面，每個季節都有其對應臟腑，夏天對應的是心，因此夏天適宜好好養心。

夏至過後天氣會繼續炎熱多雨，保健原則與立夏差不多，都是以清淡為主，不宜濃味、煎炸，另外再加健脾、去濕、利水，以及清熱降火的食物。 註冊中醫師邱穎琳

請按下圖睇中醫師推薦的8種夏至適宜食物：

+ 3 + 3 + 3

中醫師又叮囑，夏天的飲食不宜濃味、油膩、煎炸或過分進補，應該多吃蔬果和少食肉。夏至後天氣更熱，不少人都會按捺不住而飲凍飲、食雪糕，要注意不要食得過量。

除了進食某類食材外，大家也可透過煲湯去滋養，健脾、清熱又消暑，以下4種都是適宜在夏至前後飲用的湯水。

請按下圖睇邱醫師推薦的夏至湯水：

+ 7 + 7 + 7

以下還有其他夏至湯水食譜：

【夏至湯水食譜】扁赤小豆節瓜茶樹菇湯 理氣健脾化濕消暑

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