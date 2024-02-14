生朱古力食譜｜懶人必學綿密軟糯零技巧！日本生朱古力是什麼？
撰文：余曉彤
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朱古力不只有硬邦邦的口感，香滑順口的生朱古力同樣深得人喜愛。大家還記得日本品牌Royce的生朱古力有多受歡迎嗎？其實在家自製一樣可以，而且所需的材料及步驟簡單得很，作為情人節的應節小吃最合適。
朱古力都有生熟之分？
生朱古力的「生」字源自日文「生チョコレート」，發音唸做Nama，意思是純粹、新鮮的意思。生朱古力其實是是法國Ganache的一種，其口感之所以香滑順口是因為在朱古力中加入鮮忌廉，韓式食法則加入大量的煉奶，凝固後灑上可可粉再切粒而成。由於加入大量煉奶，味道或會過甜，甚至吃不出朱古力味。因此食譜中還是選用了忌廉，味道跟口感亦比想像中好！
聞說生朱古力的完美配方，水分比例約佔17%，既能保持美味和形態，因為太濕，朱古力不易成形和保存；太乾，則難以保持口感幼滑。
切粒不黏刀 切前多做一步
製作生朱古力基本上沒有什麼技巧可言，先把朱古力溶掉，加入忌廉及牛油拌勻，少量的牛油有助朱古力更軟滑。是次食譜選用了黑朱古力，若然生怕只有苦味，亦可加入少量牛奶朱古力，自行調出喜歡的味道。朱古力溶液準備好之後，便可倒入模中冷藏，切粒前先把刀浸一浸熱水或燒熱，更容易切粒。
健康小貼士：
朱古力具抗氧化、預防心血管疾病的功效，是因為當中的可可成分，可可含量愈高愈有助抗衰老。不過，「假朱古力」由於可可成分低甚至沒有，取而代之的是含高飽和脂肪的棕櫚油，或屬反式脂肪的氫化植物油，攝取過多會增加壞膽固醇，減少好膽固醇，提高心血管疾病的風險。
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攝錄：陳嘉杰、詹郭敏
剪接：呂志豪
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什麼是生朱古力？
生朱古力的「生」字源自日文「生チョコレート」，發音唸做Nama，意思是純粹、新鮮的意思。生朱古力其實是是法國Ganache的一種，其口感之所以香滑順口，是因為在朱古力中加入鮮忌廉。
切朱古力時如何可以不黏刀？
切粒前先把刀浸一浸熱水或燒熱，更容易切粒。