提子營養｜香檳提子美白抗氧化最易補到花青素？必知3大營養價值

提子的種類顏色繽紛，有黑提子、紅提子、紫提子、青提子，而提子中的花青素有益心血管。你知道香檳提子嗎？



香檳提子外觀就像小珍珠般嬌貴；它跟其他提子的營養差別在哪裡？減肥的人適合吃什麼提子？以下聽營養師解析。

香檳提子有哪些營養？（點擊圖片查看👇👇👇）

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維他命A、C、花青素都有

台灣營養師宋明樺表示，香檳提子雖然並沒有人特別去研究，但其營養價值，基本上和一般提子不會相差太多，除了水果中含的豐富膳食纖維之外，也有維他命B1、B2、C、胡蘿蔔素等。她分析以下香檳提子的營養：

▶維他命A：抵禦外界細菌病毒入侵



屬於脂溶性營養素，對於維持黏膜的功能正常，抵禦外界的細菌病毒入侵，是很重要的角色。

▶維他命C：抗氧化、調整免疫



能幫助免疫功能的強化，包括維持皮膚的完整性。台灣營養師宋明樺說，尤其在夏天容易受到陽光紫外線的照射，維他命C對於皮膚美白有一些幫助，但理論上還是要看體質。另外，維他命C功能有抗氧化、調整免疫。

▶花青素：抗氧化、抗發炎



花青素是一種生物類黃酮，是很好的抗氧化成分，具有抗氧化、抗發炎的功能，也可以讓心血管獲得保護。宋明樺也提到，花青素主要存在皮和籽之間，但香檳提子沒有籽，所以吃的時候會連皮一起吃；所以她認為，和一些要去皮去籽的提子比起來，藉由香檳提子來補充花青素，相對來說比較容易。

香檳提子和一般提子差在哪？一次可以吃多少？

宋明樺表示，香檳提子和一般提子的差別，只是品種的差異，吃起來甜度適中，加上又是無籽，吃起來方便。不過，香檳提子清洗上比較不便，因為它非常嬌貴，外觀也非常小顆，而且每顆提子之間的緊密度很高；所以清洗時，可能必須增加次數和頻率，但也不能洗太多次，小心整鍋都變提子汁。

攝取量的部分，一般正常大小的提子，都建議吃15顆左右（約1份水果的量），但香檳提子不會去算顆數，所以建議量是吃飯碗的半碗的量比較適合。

減肥者適合吃什麼提子？提子糖分高，不要吃超過半碗

對於想減重的人，要挑什麼提子吃比較好？宋明樺直言，「提子在水果裡面算是熱量和糖分都較高的水果。」不論是黑提子、紅提子、紫提子、青提子或香檳提子，其實熱量都不會差太多，1份大概都是70、80大卡，也大概是半碗的分量。所以，若真的要控制體重減重的人，反而建議把提子排除在水果選擇之外；假使真的很喜歡吃提子，那就裝好半碗的分量為限，把分量都控制好，減重過程中仍可以正常吃一些。

至於，哪些人吃香檳提子要特別注意？宋明樺說，香檳提子屬於提子這一類，糖分真的是偏高，所以如果是血糖控制比較不好的人，或者需要減重控糖的人，還有正在吃低碳飲食者，就比較不建議把香檳提子作為水果的選擇。

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