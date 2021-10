洛神花營養｜養顏護肝又抗癌5大功效　口感偏酸要注意製品糖含量

洛神花(Roselle)又稱洛神葵、洛花、山茄、紅葵、玫瑰茄,分布於熱帶及亞熱帶區,洛神花在台灣最大的產地是花東一帶,因此有「後山紅寶石」之稱。洛神花的食用方式多樣,它可以飲料店或者冰品店的限定口味,可以是貴婦下午茶,變成果醬配多士亦剛剛好,或是很多人都喜歡直接吃蜜餞,就讓台灣Heho營養師吳宜庭來帶你一探洛神花的功效吧!



洛神花之所以可以得到「後山紅寶石」的稱號,也歸功於其中富含花青素、類黃酮、有機酸、膳食纖維、維他命、鉀、鈣、鎂、鐵等等,在傳統醫學上已經被用來當作食療的藥材之一,營養師要特別提醒的是,洛神花的功效驗證大多都是以「萃取物」的形式,若要利用果汁等產品想達到功效,必須注意洛神花本身口感偏酸,製品通常會加入大量糖,因此食用時必須注意「糖」是否過量,以免還沒得到洛神花的好處就先吃進太多糖,造成肥胖等問題。

洛神花5大功效(按圖看清👇👇👇)

功效一、降血壓

洛神花對於高血壓有很大的幫助,在動物及臨床研究上都有文獻指出,每天給予洛神花萃取物連續兩週或四週,對輕度和中度高血壓的患者有顯著降血壓的作用,且都沒有出現不良反應。有效成分包含類黃酮及花青素,有血管舒張的作用,加上洛神花有利尿作用,因此有助於降低血壓。

功效二、抑制癌症

研究顯示,洛神花萃取物有很大的清除自由基能力,能有效預防結腸癌,細胞實驗中對於肝癌、血癌、胃癌及口腔上皮癌細胞也都有抑制作用。可能歸因於成分中的花青素與原兒茶酸被證實能夠抑制癌細胞生長及代謝,促進癌細胞凋亡。

功效三、抗動脈粥狀硬化及降血脂

血管中的低密度脂蛋白(俗稱壞膽固醇)一旦被氧化,會引發發炎反應,聚集的白血球在血管內堆積,就容易產生動脈粥狀硬化。而洛神花萃取物及花青素被證實可以有效抑制低密度脂蛋白被氧化,並有效抑制血管病變,可以減緩及預防動脈粥狀硬化;另外,研究中也發現洛神花可以有效降低人體中血膽固醇。

功效四、護肝作用

洛神花中的花青素跟原兒茶酸能保護肝臟,透過提升體內抗氧化酵素及解毒系統的作用,降低化學物質誘發的肝毒性,同時也能抑制肝臟纖維化。而臨床上也有食用洛神花萃取物改善脂肪肝的作用。

功效五、養顏美容

洛神花中的多酚類物質及花青素可以抗氧化、抗發炎,在台灣中山醫學大學營養系教授王進崑等人發表的研究中,人體臨床實驗發現每天喝200 ml洛神花熱飲,有助於提升皮膚保水性及紅潤度,並改善皺紋。

小提醒:

- 洛神花偏酸澀,腸胃功能差者,建議飯後喝,不宜空腹飲用。

- 不適合大量飲用,以免腸胃不適。

- 洛神花有利尿作用,腎功能不佳者不宜多喝。

- 洛神花有降血壓作用,低血壓者不宜多喝。



