新年食品食譜｜油角寓意出人頭地荷包滿　8個賀年小食食譜過肥年

農曆新年的全盒（攢盒）有拼湊聚合之意，盒上要放一對大桔喻意「開枝散葉、雙雙對對」。全盒內的賀年糖果及油器小食各有寓意，並非亂放無序。擺放及享用新年食品，除了是傳承習俗之外，也是寄托來年有美好的生活、健康及平安。



賀年糖果及油器小食各有寓意。

22款傳統新年食品 暗藏寓意寄望富貴平安

譬如只在新年才見到的「八甜」，就有「甜甜蜜蜜」的意思。「八甜」中每款食品均含有不同的寓意。糖冬瓜喻好頭好尾、合家團圓、糖蓮子有「年生貴子」之意、糖蓮藕是「年年都有」、糖椰絲及糖椰角意即有爺有子、三代同堂、糖甘筍象徵如意吉祥、糖柑桔「有金有吉」指財源廣進、和糖馬蹄則是寄望馬到成功、飛黃騰達的意思。

「八甜」，就有「甜甜蜜蜜」的意思。

按圖認識更多傳統新年食品︰

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「今年吃油角，來年露頭角」

炸角仔（油角）也是過年食品，有「今年吃油角，來年露頭角」之意，寓意出人頭地。此外，油角的形狀似餃子，甚至比餃子更飽滿，在新年中代表銀包飽滿之意，餡料愈多，來年水頭充足，銀包脹滿。

油角1件約130千卡。不要小看油角細細隻，但其實一隻便已經含1茶匙油分（建議一個成年人宜一天只攝取10茶匙油分），再加上用花生、椰絲及砂糖製成，吃兩件已經等於一碗白飯的熱量。(資料圖片)

還有芋蝦，芋蝦因為手工繁複，已日漸式微，因此較少商舖出售。現在見到的芋蝦均是繡球形狀，不過最古老的芋蝦其實是長長的，與蝦的樣子更相似。坊間流傳當年尾芋頭豐收之時，村民想方法處理收成物，便利用芋頭炮製齋品，芋蝦本非球形，是長形彎曲的，頭和尾的芋絲炸過後像蝦鬚和蝦腳，形態好像蝦，故名芋「蝦」。但「蝦鬚」和「蝦腳」易弄斷，也不方便儲存，斷了亦不吉利，因此才演變成今天的繡球狀芋蝦。

芋蝦，「蝦」與「哈」亙通，寓意吃了笑哈哈。為了方便儲存防折斷不吉利，演變成今天的繡球狀芋蝦。(資料圖片)

8款賀年小食食譜 自煮過肥年

辦年貨，購買賀年食品最方便省時，如果是自己做賀年小食，相信是長輩級才有這份心思。不過有些入廚愛好者總愛向難度挑戰，芋蝦、牛耳、琥珀合桃、脆麻花都親自動手做，以下8款賀年小食有沒有你心水？

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