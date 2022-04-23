消滯湯水食譜｜青紅蘿蔔菜乾湯清熱潤肺 4食材減湯水寒涼唔只薑!
撰文：余曉彤
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青紅蘿蔔菜乾湯，有清熱潤肺、消滯、潤腸通便之效。湯水材料簡單，即使加肉後亦不太油膩，適合食滯的人士飲用。
攝影：余曉彤
隨著疫情放緩穩定，防疫措施亦於21日放寬，港人有如「放監」般紛紛走到街上活動，把生活壓力釋放。放寬後，餐廳晚市再次熱鬧起來，旺角、尖沙咀一些熱門餐廳訂座爆滿，尤其是火鍋或燒肉等難以用外賣代替的料理，門外大排長龍等候入座。
消滯解虛火
經過多次聚餐，難免吃得「肚滿腸肥」，吃太多煎炸及油膩食物，「熱氣」上火的問題也隨之而來，飲用適當的湯水如青紅蘿蔔菜乾湯有助消滯，亦有助舒緩便秘問題。青紅蘿蔔菜乾湯味道清甜，即使飽飽滯滯沒有胃口，飲用後也不會為身體額外帶來負擔。而且菜乾有清熱除煩之效，消滯同時亦解虛火。
菜乾偏涼需加薑 4種食材減湯水涼性
菜乾性微寒，坊間大多都會加數片薑片以減低湯水涼性，事實上除了薑片亦有其他食材可有助減低涼性。註冊中醫師郭志華博士指如不想加薑片，也可以選擇加入紅棗、蜜棗或者胡椒一同煲煮，其作用與薑片相約。
按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：
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青紅蘿蔔菜乾湯（煲／Boil）
3-4人分量 1級難度 2小時
材料：
菜乾3棵
紅蘿蔔1條
青蘿蔔1條
南北杏20克
陳皮1角
瘦肉300克
生薑2-3片
水2.5公升
鹽適量
米酒少許
做法：
1. 菜乾略浸水再沖洗乾淨，瀝乾切段。
2. 紅蘿蔔及青蘿蔔去皮切件；陳皮浸軟，刮囊備用。
3. 冷水連瘦肉一同放進鍋裡，大火汆水幾分鐘盛起，其間加入酒。
4. 大火煲滾一鍋水，放進所有湯料，大火煲起10分鐘後，轉中細火煲1.5小時，最後以鹽調味即成。
不失敗秘訣：
*菜乾較易藏塵垢，須浸泡清洗乾淨。
*瘦肉不是必需，如喜歡也可走肉。
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