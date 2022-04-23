消滯湯水食譜｜青紅蘿蔔菜乾湯清熱潤肺　4食材減湯水寒涼唔只薑!

青紅蘿蔔菜乾湯，有清熱潤肺、消滯、潤腸通便之效。湯水材料簡單，即使加肉後亦不太油膩，適合食滯的人士飲用。

攝影：余曉彤



隨著疫情放緩穩定，防疫措施亦於21日放寬，港人有如「放監」般紛紛走到街上活動，把生活壓力釋放。放寬後，餐廳晚市再次熱鬧起來，旺角、尖沙咀一些熱門餐廳訂座爆滿，尤其是火鍋或燒肉等難以用外賣代替的料理，門外大排長龍等候入座。

4月21日，市民在尖沙咀一間餐廳的室外座位用餐。（梁鵬威攝）

消滯解虛火

經過多次聚餐，難免吃得「肚滿腸肥」，吃太多煎炸及油膩食物，「熱氣」上火的問題也隨之而來，飲用適當的湯水如青紅蘿蔔菜乾湯有助消滯，亦有助舒緩便秘問題。青紅蘿蔔菜乾湯味道清甜，即使飽飽滯滯沒有胃口，飲用後也不會為身體額外帶來負擔。而且菜乾有清熱除煩之效，消滯同時亦解虛火。

青紅蘿蔔菜乾湯

菜乾偏涼需加薑 4種食材減湯水涼性

菜乾性微寒，坊間大多都會加數片薑片以減低湯水涼性，事實上除了薑片亦有其他食材可有助減低涼性。註冊中醫師郭志華博士指如不想加薑片，也可以選擇加入紅棗、蜜棗或者胡椒一同煲煮，其作用與薑片相約。

青紅蘿蔔菜乾湯食譜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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青紅蘿蔔菜乾湯（煲／Boil）



3-4人分量 1級難度 2小時



材料：

菜乾3棵

紅蘿蔔1條

青蘿蔔1條

南北杏20克

陳皮1角

瘦肉300克

生薑2-3片

水2.5公升

鹽適量

米酒少許



做法：

1. 菜乾略浸水再沖洗乾淨，瀝乾切段。

2. 紅蘿蔔及青蘿蔔去皮切件；陳皮浸軟，刮囊備用。

3. 冷水連瘦肉一同放進鍋裡，大火汆水幾分鐘盛起，其間加入酒。

4. 大火煲滾一鍋水，放進所有湯料，大火煲起10分鐘後，轉中細火煲1.5小時，最後以鹽調味即成。



不失敗秘訣：

*菜乾較易藏塵垢，須浸泡清洗乾淨。

*瘦肉不是必需，如喜歡也可走肉。

