蘋果功效｜蘋果多酚嫩比熟蘋果多10倍！抑制口腔微生物治口臭最啱

口臭問題困擾著你嗎?口臭不僅會造成生理和心理上的負擔,更會影響到日常生活、工作與人際關係,除了刷牙、吃口香糖、噴口腔噴劑以外,還有什麼方法可以避免口臭呢?



蘋果多酚不僅能預防疾病,它還有抑制口臭的效果!

國際研究期刊《Food Bioscience》於2022年6月將發表的最新研究指出,幼齡未熟蘋果含有大量蘋果多酚,不僅有抗氧化、抗發炎、預防心血管疾病等功效,還能藉由改變具核梭桿菌(F. nucleatum)、牙齦卟啉單胞菌(P. gingivalis)和中間普雷沃氏菌屬(P. intermedia)這三種導致口臭的微生物的細胞型態,使其細胞凋亡而無法在將口腔中的蛋白質分解成異味物質,達到改善口臭的效果。

為什麼會有口臭?原來是微生物在作祟!

口臭主要源自於口腔中的揮發性硫化物 (Volatile Sulfur Compounds, VSC),當口腔中的蛋白質被細菌分解代謝,形成半胱氨酸、胱氨酸、蛋氨酸等含硫氨基酸後,會再被細菌進一步加工變成會造成口臭的甲硫醇、硫化氫等化合物,這些化合物就是所謂的揮發性硫化物。

目前除了物理性的刷除舌苔以外,也能用漱口水中的化學物質抑制細菌生長或中和口中的揮發性硫化物,來抑制口臭,此外也有許多科學家致力於萃取天然植化素作為口腔護理產品。

而會在口腔中將蛋白質分解、並加工成揮發性硫化物的細菌主要有三種,分別為具核梭桿菌(F. nucleatum)、牙齦卟啉單胞菌(P. gingivalis)和中間普氏菌(P. intermedia),研究中的蘋果多酚就是因為能讓這三株口臭微生物的細胞型態改變、促使細胞凋亡,進而阻斷蛋白質分解形成揮發性硫化物,因而能改善口臭的情況。

未成熟蘋果多酚含量是一般蘋果的10倍以上!

蘋果中富含多種酚類化合物,包含兒茶素、綠原酸、原花青素等,這些蘋果中的多酚化合物統稱為蘋果多酚,已有許多研究證實其具有抗氧化、抗發炎、預防心血管疾病等保健功效,而在採收蘋果時,未成熟的幼齡蘋果通常會被剔除,但幼齡未熟蘋果雖然看似不起眼又不管用,其實其中的蘋果多酚含量竟是成熟蘋果的10倍以上!

雖然未成熟的蘋果不好吃、看似沒有經濟價值,但其中的生物活性成分卻出奇的豐富,就算不能直接作為食品食用,但萃取出的大量蘋果多酚卻對人體好處多多,如今的研究證實其對口臭相關細菌具有抗菌作用,也許能成為拯救社交大敵口臭的救星哦!

蘋果中的蘋果多酚有哪些好處? 抗氧化、抗發炎、預防心血管疾病...... 未熟或成熟的蘋果含有較多蘋果多酚? 未熟的蘋果。當中的蘋果多酚含量是成熟蘋果的10倍以上 未熟的蘋果如何可改善口臭? 蘋果多酚能阻斷口腔中蛋白質分解形成揮發性硫化物,令微生物細胞凋亡,從而改善口臭情況。

【本文獲「食力」授權轉載,原文:口臭新救星?研究發現蘋果多酚能抑制微生物生長、改善口腔異味】