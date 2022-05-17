印尼急凍蝦包裝含新冠病毒需回收！專家5招消毒急凍食物梘液殺菌

食物環境衞生署食物安全中心昨日（16日）表示，一款印尼進口的急凍蝦包裝樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現受影響批次產品曾進口香港，於百佳有售，發言人呼籲市民停止食用受影響批次產品。其實，買回來的食品務必徹底清潔，以防從包裝上感染新冠病毒。



印尼急凍蝦包裝驗出新冠病毒 百佳安排下架停售及銷毀

本港疫情放緩，不過仍不能掉以輕心，因新冠病毒或會出現在包裝上。昨日（16日），食物安全中心發言人表示得悉澳門食品安全廳近日發出公布，一款印尼進口急凍蝦包裝樣本驗出新冠病毒。 經過調查及跟進後發現百佳超市曾進口受影響批次產品。為審慎起見，百佳已主動將受影響批次產品下架及停售，並展開回收，顧客可於辦公時間致電進口商熱線2606 8658查詢。中心又指，已派員巡查該進口商位於上水的倉庫，並已將有關批次的急凍蝦封存，並會安排全部銷毀。

驗出新冠病毒相關產品資料：

產品名稱：Wild Caught Frozen White Shrimp

品牌：Java Sea

原產地：印尼

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司

淨重：300克

此日期前最佳：2024/02/01、2024/03/01及2024/04/01



新冠病毒於低溫環境可存活1個月

縱然新冠病毒主要透過飛沫傳播，而且不能在食物或食物包裝中繁殖，但低溫環境有利病毒存活，因此貨品買回來後如未能即時處理或有機會染上病毒。港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，亦曾研究新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在不同環境的感染力，發現病毒在愈高溫的環境下，愈快失去感染力。

感染病毒所需時間：

4℃：14日後病毒仍然穩定

22℃：14日

37℃：2日

56℃：30分鐘

70℃： 5分鐘



港大醫學院公共衞生學院發表研究，在不同溫度下，新冠病毒的存活情況。（圖片：港大醫學院）

世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染，如食物本身有新冠病毒依附的話，在煮食過程中的高溫已有效殺死病菌。

消毒急凍肉類海鮮5貼士 稀釋梘液水已可殺菌

感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾在TVB節目《東張西望》教授大眾買餸防疫及食品的消毒貼士。曾醫生指包裝食品可用稀釋梘液水作消毒劑；乾貨可用清毒濕紙巾；散裝食品可在流水下清洗，謹記處理食物時不應接觸自己的眼耳口鼻，其後亦應盡快洗手。

請按圖看買餸防疫及如何消毒處理急凍肉類及海鮮貼士：

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購物防疫5招

1. 購買有包裝貸品

2. 回家後以梘液水清洗包裝表面

3. 先清洗後煮熟

4. 70°C熱水浸

5. 每次使用環保袋後需消毒

