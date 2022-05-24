蛋食譜｜ToNick恆仔教煮氣炸溏心蛋 陳蕾3日食20隻記者實試成功
撰文：鄧穎琪
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陳蕾與樂隊ToNick日前開Show，除了Jam歌之外，竟突然在台上分享入廚貼士。陳蕾透露ToNick主音恆仔教她用氣炸鍋整溏心蛋，結果令她一試愛上，這幾天吃了2盒蛋！記者於是跟著恆仔的指示去做，全程免拮針、免水煮，實測後果然成功！
攝影：鄧穎琪
日前，陳蕾與樂隊ToNick在西九文化區竹翠公園舉行戶外音樂會《Harbour the Sonic》，除了唱歌外，陳蕾竟突然自爆ToNick主音恆仔教她整溏心蛋，她說：「話說嗰晚同恆仔Rehearsal嘅時候，見到佢有個飯盒，裝住4隻蛋，我話嘩你好健康喎，佢話：『係呀，我用氣炸鍋165度焗6分鐘，擺落去等多陣就變溏心蛋喇。』呢番說話你好似18號同我講，我呢幾日就食咗2盒蛋！」開騷日期是5月21日，即是陳蕾3日間食了近20隻蛋，看來恆仔的溏心蛋秘技不簡單！
演唱會完結後，恆仔再次於社交平台講到氣炸溏心蛋的小貼士，他說：「氣炸鍋165度6分鐘再焗一陣，當剝咗蛋殼，咬落隻蛋到發現成功係溫泉蛋嘅時候，會有滿滿的幸福。」到底是溏心蛋還是溫泉蛋呢？記者於是也跟著實試。
請按下圖睇記者實試氣炸鍋溏心蛋：
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氣炸溏心蛋的做法如何？
恆仔@ToNick分享用氣炸鍋165度焗6分鐘，雞蛋不用刺孔……
陳蕾愛上氣炸溏心蛋，在3天內吃了多少隻？
20隻！