雞翼食譜｜單骨冬蔭功雞翼鹹酸辣勁惹味　上碟必加1種材料提鮮

雞翼食譜，今次想試試泰式風味，除了蘸泰式辣醬，更不得不試招牌的泰式冬蔭功。冬蔭功明明是個湯，化成醃汁又可行嗎？除了以冬蔭功的材料醃雞翼之外，還能怎樣提升味道？



單骨雞翼3大好處 新手最啱

冬蔭功的材料離不開那些，香茅、南薑片、檸檬葉、魚露、椰糖等等，今次都是用這些醃雞翼，另加一包冬蔭功醬。冬蔭功醬跟上述材料一樣，在泰國舖就買到，這個醬本身偏向膏狀，但由於醃料中有魚露等，拌勻後就不怕太乾太硬，仍然可以掛在雞翼上。香茅拍扁、檸檬葉撕開等都令香料更出味。此外，醃雞翼前先剪成單骨，不但更易醃入味，煮和吃的時候都更方便，解決了新手不懂分辨雞翼是否熟透的問題。

單骨雞翼吃得更方便，而且對醃和炸都易做到理想效果。

炸起雞翼後，想錦上添花可加些炸金不換，金不換炸至透明便可夾起，口感又香又脆。別忘了擠幾滴青檸汁，酸咪咪的更能帶出冬蔭功香氣，有相輔相成效果！

冬蔭功雞翼食譜

冬蔭功雞翼（炸/Deep-fried）

8-10隻 1級難度 25分鐘



材料：

雞翼8-10隻

生粉適量

金不換數片（非必須）

青檸半個



醃料：

香茅2條

南薑片5克

檸檬葉4片

魚露2湯匙

椰糖1湯匙

冬蔭功醬4湯匙



做法：

1.雞翼洗淨後沖水印乾，並剪成單骨。

2.香茅切段、略拍至出味，稍稍撕開檸檬葉，加南薑片、椰糖、魚露、冬蔭功醬，醃1小時後隔走醃料。

3.醃好的雞翼撲上一層薄薄的生粉備用。

4.鑊燒熱下油，中小火炸雞翼至金黃色，盛起後按口味炸金不換作裝飾，擠上青檸汁即成。



不失敗秘訣：

*剪成單骨雞翼會更入味，新手亦容易分辨雞翼是否熟透。

*冬蔭功醬及醃料可在泰國舖買到。

*青檸能帶出冬蔭功味道。



健康小貼士：

雞翼始終是油炸，會比較高熱量，建議適可而止。若不想油炸的話，可用煎、焗或氣炸等方法代替。

攝影、攝錄：麥超億、趙錦添

剪接：趙錦添

美術：鄒嘉寶

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