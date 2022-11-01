兩餸飯菜式︳美駐港領事貼地嘆this this rice　咕嚕肉出局竟揀…

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）一向作風親民，今日他光顧近年盛行的兩餸飯店，並上載相片至Facebook分享，獲得接近6千個讚好。一眾網民除了分享自己必揀的菜式外，更好奇總領事選擇了哪兩餸？



網民讚貼地 美國領事揀咩餸？

美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）今日（11月1日）在Facebook上載了光顧兩餸飯店的相片，並說︰「我終於搵咗個機會同香港上班族一齊排隊去嗌個嚟做lunch，價格實惠得嚟又好味喎！你哋必揀嘅餸又係咩呢？」更在帖文上加了「this this rice」的標籤，相當緊貼香港文化。帖文一出引來網民熱議，大讚梅儒瑞貼地同時更好奇他是如何點餐，笑言會否向著店員說「this，this，this」。

此外，梅儒瑞選擇的菜式亦是網民關注的熱話，紛紛推薦咕嚕肉、肉餅、粟米斑塊等家常菜，美領事館亦有留言感謝網民的推介。不過，總領事所選的都不是網民所提及，而是叫了臘味芥蘭和薯仔雞，對於他沒有選擇「Sweet & Sour Spareribs」，網民指「果然融入香港」。

美國駐港澳總領事梅儒瑞(Gregory May)，經常大展親民作風，今次他光顧了近年盛行的兩餸飯店。(美領館FB）

網民最愛兩餸飯6大菜式 蒸肉餅三甲不入

兩餸飯在疫情期間如雨後春筍般冒起，平靚正又飽肚，成為不少香港人心目中的外賣首選，現在更吸引了美國總領事一試，可見是香港獨特的飲食文化之一。早在8月時，有網民在在討論區熱議兩餸飯的必吃菜式，大多都是拌飯一流的選擇，最終由香口及啖啖肉的椒鹽豬扒成功揮低其他餸榮登第一位。

飲食熱話｜網民最愛兩餸飯6大菜式咕嚕肉僅第3 蒸魚竟不受歡迎？

網民票選最愛兩餸飯6大菜式︰

第6位：蒸水蛋

第5位：番茄炒蛋

第4位：蒸肉餅

第3位：咕嚕肉

第2位：魚香茄子

第1位：椒鹽豬扒



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兩餸飯菜式其實都是家常小菜，若嫌兩餸飯的菜式不夠新鮮或高鹽高糖，不妨參考以下食譜，在家自己動手做。

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