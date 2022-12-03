便秘成因｜多菜少肉喝水足仍便秘？改善便秘10種高單寧飲食勿過量

你試過便秘之苦嗎？便秘不只定義於三天以上未排便，如果在排便期間，出盡九牛二虎之力也難以將糞便推出腸外，糞便質地十分堅硬令排便困難，都屬於便祕。即使平日已吃了很多蔬果，也有喝水，卻仍然有便秘問題，可能與以下含高單寧酸的飲料及食物有關。



便秘4大成因

有便意卻無力排出，便秘是難以啟齒之苦，然而這是普遍的都市病。缺乏運動、偏食、吃過多肉類又缺乏纖維食物、喝水量不足等可能是原因之一。此外，精神緊張、壓力、憂愁及思慮過度也可能影響傳導排便的神經，使胃腸功能降低造成便秘。60歲以上的長者由於腸胃平滑肌衰退，使腸蠕動緩慢而無力排便。還有因疾病例如︰腸阻塞、腸躁症、腸癌、糖尿病、肛裂或痔瘡等影響亦可能造成便秘。

上班族如果經常以咖啡代水，小心因攝取太多單寧酸，造成腸道太乾燥而引起便秘。（Unsplash）

高單寧酸飲食過量致腸乾燥

針對由飲食習慣而起的便秘，即使素日裡有吃蔬果，膳食纖維也攝取足夠，喝水量也正常，卻仍然有便秘。台灣腸科醫生黃郁純在社交平台指出，含有高單寧酸成分的食物可能是便秘元兇，單寧酸也稱為鞣酸，本身無害是天然的多酚，但與蛋白質和醣類結合後成了塊狀的「單寧酸蛋白」沉澱物，便不好消化吸收，對腸道黏膜產生收斂的作用，拖慢腸胃蠕動的速度而造成便秘。舉例如單寧酸含量豐富的咖啡、茶，若經常以此當水喝，不止是利尿帶走身體水分，使腸道缺乏滋潤，單寧酸也收斂腸道黏膜影響排便。

10種食物含豐富單寧，進食要適可而止預防便秘︰

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參考資料︰康健/黃郁純醫生FB