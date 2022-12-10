冬天湯水食譜｜蟲草花合桃眉豆湯健脾補腎 止咳化痰一家人啱飲
初冬的早晚氣溫差異大，氣管受刺激下出現咳嗽，有助健脾補腎、止咳化痰的「蟲草花合桃眉豆湯」不只湯味鮮甜，當中的眉豆，適合脾胃氣虛及腎虛的人士食用，尤其是長者。
攝影︰尹嘉蔚
眉豆健脾補腎 豆中之上品
註冊中醫師潘仲恆表示眉豆對於長者有健脾、益胃、補腎、壯腰膝的作用。如有腹瀉、小便頻密、遺精及白帶量多者亦宜多吃。不過，有便秘、腹脹氣滯者則要少食為妙。選購眉豆以粒大、飽滿、色白者為佳。中國古代醫學家李時珍曾稱讚眉豆︰「可菜、可果、可谷，備用最好，豆中之上品。」眉豆不僅有豐富的蛋白質，眉豆衣的維他命B雜亦甚豐富。
油脂澱粉質食材 增素湯鮮甜味
用眉豆煮湯是增加甜味的上佳方法，也是煲素湯的秘訣。不只眉豆，用合桃、栗子等含油脂及澱粉質的食材來煲素湯，即使不用肉，也能大大提升湯水的鮮甜味。合桃也在此湯之內，它本身可補腎固精、潤腸通便、溫肺止咳，但吃太多也會生痰，容易腹瀉、有黃痰、咽喉腫痛者不宜多吃。
蟲草花勿洗浸太久 合桃潤腸通便
此外，湯中的蟲草花有益肝腎、補精髓、止血化痰之用。蟲草花非蟲也非草，屬於食用真菌，沒有蟲體。建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。合桃，性溫味甘，可補腎固精，潤腸通便，溫肺止咳，烏髮，補虛勞等。但多吃生痰，容易腹瀉，咳嗽、有黃痰、咽喉腫痛者不宜吃合桃。
按圖了解食材的療效︰
蟲草花︰補腎、平喘、化痰。
眉豆︰益氣、健脾、補腎。
合桃︰補腎、強腰、潤腸。
淮山︰養陰、補脾、益肺。
扁豆︰健脾、化濕、消暑。
陳皮︰止咳、化痰、行氣。
蜜棗︰潤肺、養心、安神。
註冊中醫師潘仲恆對「蟲草花合桃眉豆湯」的食用建議︰
蟲草花合桃眉豆湯性味平和，一家人啱飲，可健脾補腎、止咳化痰。
冬天氣管弱的人士可飲，如果氣管太弱或多痰，可減去蜜棗。
每周可飲1-2湯碗（1-2次）。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
蟲草花眉豆合桃湯功效？
可健脾補腎、止咳化痰。
眉豆有咩好？
調中益氣，健脾補腎，適合脾胃氣虛及腎虛的人士食用，尤其是長者，多吃眉豆，有健脾、益胃、補腎、壯腰膝的作用。
【蟲草花眉豆合桃湯】煲/Boil
2-4人分量 1級難度 1小時
材料︰蟲草花10克、眉豆20克、合桃30克、淮山20克、扁豆10克、陳皮2塊、蜜棗2粒、水1.2公升、鹽適量。
做法︰
1.洗淨全部材料，眉豆、扁豆浸8小時備用。
2.大火煲滾水，加入全部材料。
3.水再滾後，轉細火煲1小時。
4.熄火前，加鹽調味煮片刻完成。
不失敗秘訣︰眉豆、扁豆浸軟後煮湯，更易釋出澱粉，湯味更甜，合桃按喜好也可浸軟使用。