人老腳先老中醫教年輕10年秘訣　通經絡大腿操補氣餃子必加1材料

撰文：鄒家鳳
出版：更新：

「人老腳先老」，即一個人衰老時，最快或最顯著的地方便是腳。腳痛冰冷、關節無力、血氣不好是衰老的象徵。想凍鹷抗衰老？註冊中醫師楊明霞博士指，先要條件是要讓身體或關節氣血運行暢通，而人體最大的關節位是髖關節（即大腿與股骨之間位置），因此，楊博士會教大家一個簡單運動幫助血氣運行，和一道補氣餃子的早餐食譜。

若氣血不足，人容易疲倦和生病。（iStock）

何謂氣？

氣為血之帥；血為氣之母。中醫所謂氣，就如大自然的空氣，存在但看不見，卻是維持着所有生命活動最基本的物質，也是我們所說「能量」，有助身體和暖互衞作用，一個人如果有氣，不但手腳和暖，還會精神抖擻，不易感冒病倒，氣運行通暢也不易有痛症。相反，氣弱，會容易疲倦、易感冒病痛，有氣無力，說話聲音也細小。而氣也有先天和後天之分，先天之氣，父母禀受即遺傳；後天之氣，由食物轉化為營養氣血。

何謂血？

血之生成，先天之精，父母賦予我們之外，也包含水穀精微，即通過飲食吸收營養所製造出來的血液，具濡養作用。因此，中醫所講的血，除了是體內紅色液體外，也涵蓋血本身的營養。

女42歲男48歲開始 白髮面黃現衰老

據《黃帝內經》女性的生長以7作為基數，男性則以8為基數，即代表女性的衰老過程會比男性快一點。

按圖看《黃帝內經》所述的男、女衰老現象和過程：

楊博士解釋，女性在第5個七即35歲前後，開始有衰老跡象，開始出現面色發黃、脫髮等；男性則到40歲容易有衰老情況，面容上未有明顯衰老，但開始有脫髮或牙齒鬆軟、枯黃；而女性到六七42歲前後不但掉髮，還會出白頭髮等現象，面色不再紅潤，易出現黃褐斑和皺紋；這情況男性會到48歲較易出現。

血氣充足樂觀開心 血氣不足脫髮憂鬱

楊博士指血之餘為髮，血充足可滋養頭髮，使髮根強壯健康濃密。亮麗烏黑。相反，氣血不足，為了令五臟六腑正常運作或精力旺盛，血只能放棄滋養頭髮，因而引致經常掉髮。血氣充足的人，較容易開心，氣血不足的，相對容易疲勞、憂鬱不開心。

先天情況不能逆轉，但後天還可靠運動食療補充血氣。所謂「人老腳先老」，若我們少運動，也會加速衰老過程，因此楊博士先教大家一個簡單的活動大腿髖關節的動作。

按圖看楊明霞博士教大家的簡易大腿操：

+1

每日大腿操通經絡　延緩衰老

日常我們可以一手扶着欄杆，一手叉腰，向外的大腿可以畫一個大圓圈，順時針畫5下，再逆時針畫5下，這動作可以運動我們腿部所有的經絡，延緩或預防衰老。

註冊中醫楊明霞博士分享補氣餃子的做法和功效。(《智養身心》令人年輕十年的秘訣影片截圖)

早上7至9點行胃經　吃養血食物更吸收

除了運動，食療、茶療亦可有助補氣血，幫助提升免疫力。藥補不如食補，楊博士解釋，上午7-9點是胃經運行時間，若這時進食有米氣、養血氣的食物，會更容易吸收。她還分享「補氣餃子」的做法，

按圖看補氣餃子食譜及其功效：

+10

材料及其功効：

太子參：補而不燥，健康益胃，潤肺生津，很適合南方人
椰菜：消虛熱，開胃
黑木耳：活血，有腸道清道夫之稱
冬菇：開胃，助抗癌
少量瘦肉：滋陰
餃子皮適量

做法：

1. 太子參切細段、黑木耳、椰菜切絲、冬菇浸軟切丁，瘦肉切
2. 鍋加油預熱，放入乾䓤頭爆香，加入瘦肉、鹽、胡椒粉拌勻
3. 放入冬菇、黑木耳、太子參略炒，加入椰菜炒勻，盛起成餡料
4. 把1.5匙餡料放在餃子皮中間
5. 沿着餃子皮邊，用水沾上半圈
6. 把餃子皮對摺，兩端向內屈成元寶狀
7. 煲滾水，放入已包好的餃子，蒸10分鐘完成

資料來源：楊明霞《智養身心》令人年輕十年的秘訣

「人老腳先老」是什麼意思？

「人老腳先老」即一個人衰老時，最快或最顯著的地方便是腳。腳痛冰冷、關節無力、血氣不好是衰老的象徵。

血氣不足會有什麼徵狀？

血氣不足容易引致經常掉髮、手腳冰冷、易疲勞、憂鬱不開心。

01教煮
飲食健康資訊
中醫
中醫
健康生活
健康飲食