三餸一湯｜春天去濕蔥爆素牛肉+洋葱炒蛋+番薯糖水+蓮子淮山素湯

春暖花開，潮濕天氣再臨。春天養生飲食重健脾、去濕，多吃蔥、洋蔥、番薯防春寒、去風及利濕。三餸一湯家常菜，推介蔥爆牛肉、洋葱炒蛋、番薯糖水及蓮子淮山去濕素湯。



當立春之後萬物初生，潮濕的天氣令濕重增加，伴隨人體肝氣升發，容易引致急躁，故不宜多吃燥的食物，例如牛、羊及辣椒等，建議可多吃蔥、韭黃、韭菜來幫助肝氣疏洩。

蔥爆素牛肉

蔥爆牛肉的素食版用了素牛肉代替，「蔥」爆指的是京蔥，若然不吃五辛的人，例如大蒜、蔥等五辛，用西芹、蘆筍、茭白等取締。蔥香肉嫩，以白飯殺手來稱呼不為過。

【素食食譜】蔥爆素牛肉15分鐘家常菜 懶人食譜鮮香嫩最緊要快

蔥爆素牛肉（蕭文學攝）

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洋葱炒蛋

老少咸宜及健康的家常菜，基本上用洋葱、雞蛋、鹽，15分鐘便炒好。佐飯一流，除了以下食譜的方法，想洋蔥炒出甜味，先用白鑊大火炒，保持炒以防止烘焦，一分幾鐘後開始炒軟，甜味會增加，刺鼻感減少。加入蛋液，待將凝固後輕翻淺炒，熄火完成。

【洋葱炒蛋食譜】15分鐘健康家常菜 切洋葱免流淚有秘訣

洋葱炒蛋（馮嘉雯攝）

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番薯糖水

番薯等甘味食物，有助健脾益氣，如果胃腹感到脹氣，不宜吃太多番薯。加薑的番薯糖水，味道有少少辛辣，驅寒的作用較強。番薯糖水秋冬皆宜，材料簡單，用片糖或冰糖調味均可。

【番薯糖水食譜】老薑養生驅寒暖身 簡易秋冬中式糖水

番薯糖水（馮嘉雯攝）

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蓮子淮山去濕素湯

這款「去濕素湯」，有助健脾、補腎、去濕（去風濕）、利關節及有助入眠，也有助緩和因「春困」而起的怠倦及周身痠痛。

去濕湯｜蓮子淮山去濕素湯健脾補腎利關節 寒濕天氣啱飲孕婦不宜

去濕素湯入喉舒服，味道帶少少回甘，是很不錯的去濕湯水。（尹嘉蔚攝）

註冊中醫師潘仲恆對「去濕素湯」的食用建議︰



~去濕素湯可健脾、補腎、利關節、去濕、減春困怠倦。

~每周可飲1湯碗（1次）。一般人可服，孕婦不可。

~如有疑問，請向中醫師諮詢。



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