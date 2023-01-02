暖身三餸一湯食譜｜豉汁蒸白鱔+薑蔥蠔+薑汁炒芥蘭+藥膳雞煲

天寒地凍最愛吃暖身菜式，食用後不旦改善手腳冰冷問題，更滿足個人的口腹之慾，身心靈皆滿足，多吃一點也不為過分。中醫指行氣活血身體自然暖，辛溫食物如鱔（豉汁蒸白鱔）、薑（薑汁炒芥蘭）、蔥（薑蔥蠔）有助溫胃散寒，最後喝一碗足料零味精的藥膳雞湯，驅寒又補身。



豉汁蒸白鱔

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？

煮鱔並不比其他魚難，基本上街市魚販已代你做了最麻煩的前期工作，魚販會先去潺後並稍微剖開鱔，將部分內臟和污物初步除走，之後你可以請他們將鱔切片，或是回家自行處理。鱔一定要再洗淨，並用廚房紙徹底印乾水分，最好是乾到有點黏手，若不夠乾身的話，腥臭味會殘留。鱔洗淨後可以切片，由於有魚骨在中間，故此刀必須要夠鋒利才容易切斷。鱔片別切太薄，每塊約半吋左右，其間見到剩餘的腸臟亦可去走。

豉汁蒸白鱔食譜

薑蔥蠔

【薑蔥蠔食譜】肥美肉嫩脹卜卜 滋陰抗氧化自家製「蠔」無難度

薑蔥最能將海鮮的鮮味帶出，所需的材料不多卻散發出濃濃的港式大排檔味道。烹煮薑蔥蠔沒有太多技巧，唯一生蠔先以生粉或鹽沖洗，浸泡兩三次清潔，其後再把蠔汆燙，它會略為收縮，煮時便不會標水了，最好再蘸粉煎香才以薑葱烹煮，口感更佳，外脆內Juicy！

薑葱蠔食譜

薑汁炒芥蘭

【蔬菜食譜】薑汁炒芥蘭爽脆鮮甜靠3寶 跟羽衣甘藍同宗抗氧抗癌

薑汁炒芥蘭，薑，便是其中一寶，有薑還要有酒，才能令芥蘭的香味昇華。加糖則可去掉它的苦澀，放少許鹽便能變得爽脆鮮甜。

薑汁炒芥蘭食譜

藥膳雞煲

【藥膳雞煲食譜】冬日火鍋暖身湯底 1招去除藥材湯水甘苦味！

藥膳雞煲食譜

剪接：葉思雅