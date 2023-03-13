美顏三餸一湯｜蛋包飯＋韓式辣醬骨＋梅菜蒸菜心＋木瓜魚尾花生湯

一日三餐要營養均衡，簡單算，一餐內有魚、有肉、有菜、有碳水化合物。今天選的食材有雞蛋、腩排、菜心、魚尾和木瓜，準備好了，便可炮製美味且營養豐富高蛋白的簡易料理。



攝取蛋白質、脂肪、碳水化合物理想比例

每天攝取的主要營養素理想比例是蛋白質30～40％、脂肪25～30％、碳水化合物35～40％。一道蛋包飯，已擁有優質蛋白質和澱粉質，2019年芬蘭有研究並發表在《美國臨床營養學雜誌》，指常攝取雞蛋、肉類等豐富蛋白質的人，有助預防失智症甚至減低28％風險。

蛋包飯 蛋不能少鍋子不能大

蛋包飯要做出嫩滑蛋漿流瀉效果，雞蛋奄列部分須有點重量，蛋不能少，鍋子不能大，可集中一些；以筷子快速攪拌蛋液，待邊沿微焦開始捲起，便能保持中心柔滑狀態。

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韓式辣醬骨 宜選腩排燜煮不易乾嚡

豬肉蛋白質豐富，腩排含較多油脂，若用作辣醬骨，燜煮後依然Juicy不易乾，口感較佳。韓式辣椒醬發酵而成，含維他命B、C、鈣質、乳酸菌等。可燃脂助腸道健康。

韓式辣醬骨食譜

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梅菜蒸菜心 蒸菜保留達95%營養

蒸菜比灼菜、炒菜能保留更多營養，高達95%之多，連大美人林青霞，也堅持每天吃八種蒸菜。加入甜梅菜蒸更惹味鮮香，但謹記須先洗淨浸泡，再以白鑊炒香才可放上同蒸。

梅菜蒸菜心食譜

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木瓜魚尾花生湯 用青木瓜酵素較多助豐胸

怕骨不吃魚的人，可以喝這款木瓜魚尾花生湯，湯料放魚袋或過濾飲用不怕骾骨。無論鯇魚尾或大魚尾也要先煎兩面，以免燙得蓉爛。用青木瓜則蛋白分解酵素較多，能刺激女性黃體激素助豐胸。

木瓜魚尾花生湯食譜

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