早餐蔬果汁｜蔬果汁好健康？13款鈉含量相差47倍！飲1罐佔日限20%

蔬果汁只要適量飲用，亳無疑問是非常健康的飲品，可是，這個只限於自己鮮搾的果汁。不少人但求方便，飲用一些預製的包裝蔬果汁，例如一些日本品牌的果汁，可是這些果汁的鈉含量普遍偏高，當中一款每100亳升更高達236微克鈉，成人每日的鈉攝取量為2400微克以下，相等於6克鹽，高血壓患者的攝取量應更低。



日本蔬菜汁普遍鈉含量高 飲1罐已是日上限兩成

以KAGOME的蔬果汁為例，KAGOME野菜1日蔬菜汁，每100亳升的鈉含量高達95微克，甘筍汁也不低，每100亳升鈉含量達58微克，番茄汁45微克，芒果汁50微克，KAGOME的蔬菜汁當中，只有提子汁的鈉含量較低，每100亳升的鈉含量22微克。

日本蔬菜汁普遍鈉含量高（網上圖片）

椰青水鈉含量也不容忽視

此外，伊藤園1日分野菜汁的鈉含量每100克也達84微克，而最高的是POKKA的粟米汁，每100克的鈉含量高達236微克，1罐已是日上限的兩成。如威路氏提子汁、果汁先生的番石榴提子汁或橙汁，每100克的鈉含量都低於10微克。另外，椰青水的鈉含量也值得注意，如MEKO椰青水每100亳升的鈉含量21微克，IF椰青水每100亳升的鈉含量28微克，COCOXIM椰青水，每100亳升的鈉含量更高達40微克，所以高血壓及心血管疾病患者飲用時，要多加注意標籤上的鈉含量。

按圖看各款蔬果汁的鈉含量（由高至低排列）：

+ 21

台灣泌尿科醫生戴定恩在社交平台發文，鈉含量高會造成身體負擔，引發高血壓及中風等心血管疾病。如運動飲品、果菜汁、酸梅湯、楊桃汁及朱古力飲品等，都是味道不鹹，但卻是高納陷阱，他建議還是多喝水代謝體內的鈉，如果想飲果汁應該自行鮮榨，就可以減少高納問題！

按圖看6種攝取過量鈉可能出現的症狀：

+ 9

成年人每日可攝取多少鈉質？ 世衞建議成人每日應攝入少於2400微克鈉，即約6克鹽.... 高鈉飲物對身體有什麼影響？ 身體食用過量的鹽分，有可能增加患高血壓的風險...

參考資料：戴定恩醫生