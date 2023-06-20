蕃茄保存｜蕃茄保鮮3大法 放室溫定雪櫃？1招擺半月仲勁實淨新鮮

蕃茄是不少人日常生活的食材，不論是煮湯還是沙律，炒菜還是炒蛋，都常常見到它的身影。但蕃茄易壞增變質，帶給人不少的困擾。這次記者嘗試了網絡流傳的三種保存方法，其中1方法蕃茄擺大半個月都勁新鮮實淨！



蕃茄。（圖片來源：istockphoto）

蕃茄易發軟變壞 放室溫定雪櫃？

蕃茄是種相當快壞和變軟的食材，除非買的時候還發青未完全成熟，否則在室溫大概只能保存約10天左右。而蕃茄應否放進雪櫃，很多人都有不同的見解，有人認為蕃茄放進雪櫃會被抽走水分甚至影響味道，又有人指放室溫保存效果比雪櫃差。這次記者實試了三個方法，其中1法放雪櫃都不會被抽走水份！

對照組

對照組的蕃茄買回來後不會採取任何特別的保鮮方法，只單純放在室溫保存。經過了大半個月（22日）的時間，可見它表面已嚴重起皺，皺紋的紋路相當清晰，茄身亦已經發軟，完全無法挑起人食慾。

蕃茄保存3大法1：膠紙封口

膠紙封口法，就是把蕃茄去蒂，並用皺紋膠紙封住蕃茄的蒂口，然後正在它溫保存則可。網絡流傳此方法的人指，這樣可以堵住蕃茄的水份出口，避免水份流失導致蕃茄發軟腐爛。

經過大半個月（22日）的時間，膠紙封口法的蕃茄絕對是是所有組別中成果最差的一組。蕃茄完全軟身甚至發爛，用皺紋膠紙封住的蕃茄蒂口更已經發霉，完全不能吃了。

👇🏻👇🏻👇🏻以下為保存法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★☆☆☆☆（1）

方便度：★★★☆☆（3）

新鮮度：☆☆☆☆☆（0）

蕃茄保存3大法2：報紙組

報紙組的蕃茄買回來後，便去蒂用報紙把它嚴密包好，把它放置在陰暗處，室溫保存則可。

經過大半個月（22日）的時間，蕃茄同樣有發皺的情況，但此情況明顯比對照組低，茄身有變軟但無發霉，尚可食用。

👇🏻👇🏻👇🏻以下為保存法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★★★☆☆（3）

方便度：★★★★☆（4）

新鮮度：★★★☆☆（3）

蕃茄保存3大法3：保鮮密實法

保鮮密實法的蕃茄，在買回來後先洗淨抹乾，並用保鮮紙包好，再放入密實袋中，保持蒂頭向下的方向，放在雪櫃蔬果格中保存。

經過大半個月（22日）的時間，保鮮密實法的蕃茄還如新買的一樣！蕃茄實淨新鮮，表面光滑0皺紋，看不出水份被偷走的跡象，用作沙律食用也完全沒有問題， 是所有組別中表現最好的。

👇🏻👇🏻👇🏻以下為保存法評分，0顆星為最低最差，5顆星為最高最好：

推薦度：★★★★★（5）

方便度：★★★☆☆（3）

新鮮度：★★★★★（5）