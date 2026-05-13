四腳蛇出現原因｜檐蛇入屋因1種味道　專家教輕鬆驅除2食材是天敵

四腳蛇出現原因｜四腳蛇／檐蛇怕什麼？網上經常流傳，家中有檐蛇（四腳蛇）代表會少昆蟲入侵，更有市民甚至會網購檐蛇回家中飼養「除蟲」。有滅蟲專家表示，雖然檐蛇是益蟲，但並非人人歡迎，想請它離開住所，其實只需2種食物便可。



不少人家居都有檐蛇出沒。（圖片來源：香港滅蟲關注組）

四腳蛇／檐蛇是什麼？

檐蛇又名壁虎或「四腳蛇」，常見於香港的居所，主要在潮濕溫暖的季節活動，尤以春夏天（約3月至8月） 最常見。它們主要捕食身型比它們細小的昆蟲，例如小曱甴、蜘蛛等，不過它們樣子不太討好，就算檐蛇是益蟲，部分市民亦不太喜歡它們在家中出現。

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四腳蛇出現原因｜受霉味吸引 或家中有蟲患

想四腳蛇／檐蛇在家中尅制昆蟲，它們卻可遇不可求，滅蟲專家任永強表示，檐蛇一般會從窗邊爬入屋，如果鄰居家中有檐蛇出沒，多半會爬到其他人的家中產卵。「檐蛇對味道很敏感，特別容易受發霉味道吸引，如果家中有小昆蟲，更可令它們逗留並繁殖，所以如果發現有檐蛇的蹤跡，很可能是因為家中發生蟲害。」

原來發霉的味道，會引來檐蛇進駐，所以不想它們入屋，首要條件是除霉。（資料圖片）

四腳蛇繁殖｜一年產卵一次 最大約長3吋

任永強續指，如果家中蟲害嚴重，即代表它們的食物充足，它們亦生長得較好。檐蛇一般最長可達3吋，相當於成人半隻手掌。不過，見到檐蛇亦毋須擔心，因為它們一般不會主動接觸人，而且繁殖率不高，「一般而言，檐蛇每年只會產卵一次，每次約6至7粒卵，但當中只有約一半可以生存，所以對人的生活不會造成影響。」

任永強表示，檐蛇最長可生長至約3吋，約成人手掌一半的長度。（資料圖片）

四腳蛇怕什麼｜怕苦、怕辣 自然材料驅蟲有法

雖然檐蛇是益蟲，可以有效降低家居蟲害，甚至有人不惜工本，網購天然「滅蟲專家」進駐。不過任永強表示，就算在家放養買回來的檐蛇，它們都未必可以適應家中的環境而離開，所以表示不應胡亂相信網上的傳銷。另一方面，檐蛇的樣子不討好，所以有部分人都不想它們在家中「長居」。任永強指，檐蛇怕辣和怕苦的味道，所以若然想驅走它們，可以將辣椒或苦瓜榨汁，加入清水稀釋之後再噴灑至它們經常出沒的地方，久而久之它們就會離開。

按圖看檐蛇小百科

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滅蟲專家任永強（圖片由受訪者提供）

任永強，香港著名滅蟲專家，擁有超過20年經驗，專門處理各種家居及商業場所的蟲害問題，包括白蟻、床蝨、潮濕蟲、蟑螂、螞蟻等。現擔任「撲滅牠滅蟲有限公司」專家。

