食物中毒｜美國碎牛含沙門氏菌16人中毒 食安中心指1類牛肉要全熟

美國新澤西州近日出現食物中毒事件，16人出現食物中毒徵狀，當中6人需要入院治療，報稱進食了ShopRite超級市場的一款包裝碎牛肉。



美國碎牛肉含沙門氏菌16人中毒。（網上圖片）

美國衛生部稱中毒人數可能更多

美國衛生部指需要三至四個星期，才能確定病人是否受同一個來源感染，而這次受影響的人數也可能高於預期，因為許多人在沒有接受治療的情況下康復，也沒有進行沙門氏菌的檢測。

值得注意的是，今批次的碎牛肉尚未發出召回通知，美國疾病預防控制中心指，碎牛肉產品只要按正確的烹調方法，是可以安全食用。而ShopRite超級市場在周三的電子郵件中表示，他們採購的碎牛肉均經過美國農業部的檢查，有提出安全處理及正確烹飪的說明。

ShopRite指他們採購的碎牛肉均經過美國農業部的檢查。（網上圖片）

夏天如何預防肉類變質？

沙門氏菌生活在人及動物的腸道中，可以通過受污染的食物、水、食物表面及不潔淨的手傳播。美國衛生部指出，當碎牛肉煮至內部溫度72°C時，這些細菌就會被殺死。

沙門氏菌的症狀通常在吞嚥細菌後6小時至6天開始發病，當中包括腹瀉、發燒和胃痙攣。而大多數人在4到7天後康復，但5歲以下的兒童、老年人和免疫系統較弱人士，可能會出現更嚴重的疾病，需要接受治療。

香港食安中心指牛肉碎必須全熟。（網上圖片）

香港食安中心指牛肉碎要全熟

香港食物安全中心指，無論肉的品質、來源及價格如何，牛肉碎應煮至全熟。當肉類絞碎製成肉碎時，生肉表面的有害細菌，例如沙門氏菌或致病性大腸桿菌，會散布至整塊肉。除非將牛肉碎徹底煮熟，否則這些細菌仍可在牛肉碎中存活。因此，碎牛肉應煮至內部溫度至少達攝氏75度，或內外均呈褐色且肉汁清澈。

衞生防護中心：未熟透肉類帶有沙門氏菌

據衞生防護中心資料指，未熟透的肉類食品，會帶有沙門氏菌或大腸彎曲菌，沙門氏菌會令患者嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及甚至敗血病等。而大腸彎曲菌會引發腹痛、腹瀉、發燒，通常還會伴隨著發燒、倦怠感、頭痛、肌肉酸痛等前期症狀，接著會出現噁心感及腹痛症狀。

衞生防護中心處理肉類的建議：



1.食物應煮熟至中心溫度至少達攝氏75度，

2.食物煮熟後，熟盤在上菜前應保持於攝氏60度以上，

3.冷盤則應保持於攝氏4度或以下。

4.不應置於室溫超過2小時，如超過4小時便須棄掉。



參考資料：Fox News／香港食安中心