大腸癌｜大便唔清無故變輕現6種症狀要小心！5種高纖食物防大腸癌

大腸癌為香港第二號殺手，在台灣更蟬聯癌症之首長達15年，因為亞洲人的因基因及飲食習慣等，大腸癌的發病率較歐美國家高出近2倍，大多數人發現時已屬第3期或以上，最終令存活率大減。



早期的大腸癌近乎無症狀，而家族有病史則要多加注意。（網上圖片）

台灣營養師余朱青早前在社交媒體發文，分享大腸癌的常見症狀，如大便習慣改變、便血、貧血、腹脹、體重減輕及腹部腫塊等，早期的大腸癌近乎無症狀，而家族有病史則要多加注意。

她續指，應從日常飲食習慣方面入手，多攝取含豐富膳食纖維的蔬果。膳食纖維可以幫助腸道蠕動，增加糞便量及加速排除廢物，減少腸道與致癌物質的接觸、優化腸道菌叢及維持腸內黏膜數量，並避免癌細胞的形成。另外，飲食應避免攝取加工、高糖及低纖食品，紅肉及燒烤食物也應減少食用。除了飲食，也要配合適當的運動來維持正常的體重，減少飲油及盡早戒煙，並改善不良飲食及生活習慣，就能遠離大腸癌。

大腸癌常見6大症狀：

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變，持續便秘或腹瀉，以及糞便形狀改變

3）無故體重下降

4）腹部發脹或腸絞痛

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



按下圖看預防大腸癌5種食物：

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預防大腸癌5種食物

1）黑豆：21.5克膳食纖維（每100克）

黑豆含豐富蛋白質、維他命A、鐵、錳、鈣等其他維他命及礦物質。每100克黑豆含有21.5克膳食纖維，而膳食纖維每日的建議攝取量為25至35克。黑豆中的纖維，會在結腸中發酵並產生丁酸，有助強化結腸細胞的運作，減少細胞癌變的機率。膳食纖維也可促進排便，使腸道不積存廢物，預防大腸癌的產生。另外，黑豆同時含有花青素，這種抗氧化劑可抑制危險細胞生長，並加速癌細胞死亡。

每100克黑豆含有21.5克膳食纖維，而膳食纖維每日的建議攝取量為25至35克。（網上圖片）

2）燕麥：10.5克膳食纖維（每100克）

燕麥含豐富維他命B群、E、鋅、硒及膳食纖維。每100克燕麥含有10.5克膳食纖維。燕麥含豐富膳食纖維，能幫助排除宿便及清除腸內毒素，具有延緩老化與預防大腸癌的作用。燕麥的維他命E有助穩定細胞膜，避免膜上的多元不飽和脂肪酸成分被氧化，能抗衰老及預防大腸癌症。

3）蒟蒻：7.4克膳食纖維（每100克）

蒟蒻含豐富纖維及鈣、鐵等成分，為一種無熱量及無卡路里的天然食品。每100克蒟蒻含有7.4克膳食纖維，能促進腸胃蠕動，避免便秘，幫助體內廢物及有害細菌之排除，減少有害菌與腸道接觸的機會，所以有預防大腸癌的效果。食用蒟蒻的最大好處，就是所含有的特殊成分葡甘露聚醣，可令糞便變得鬆軟，更容易通過腸道，並減少便秘和痔瘡的發生。

每100克蒟蒻含有7.4克膳食纖維，能促進腸胃蠕動，避免便秘。（網上圖片）

4）牛蒡：5.1克膳食纖維（每100克）

牛蒡含有豐富的膳食纖維、鈣、鎂、鋅、胡活蔔素、等元素，其中胡蘿蔔素更比紅蘿蔔高出2.6倍，而每100克牛蒡含有5.1克膳食纖維。牛蒡的纖維可刺激大腸蠕動，幫助排便，減少毒素和廢物積存，達到降低患大腸癌機率的功效。而食用富含β胡蘿蔔素的水果和蔬菜，都可提高腸道菌群多樣性，並減大腸癌等腸道疾病風險。

5）秋葵：3.7克膳食纖維（每100克）

秋葵含有果膠、牛乳聚糖等，具有幫助消化、治療胃炎和胃潰瘍、護腸胃之功效，同時含有維他命A、B、C、K及抗氧化劑，包括多酚、類黃酮和異槲皮素等，而每100克秋葵含有3.7克膳食纖維。秋葵含的膳食纖維，大多屬於水溶性膳食纖維，有刺激腸道蠕動及促進消化的作用，對預防大腸癌也有幫助。另外，所含的維他命A及β胡蘿蔔素成分，也有利抑制壞細胞的生成，有助預防癌症。

秋葵含有果膠、牛乳聚糖等，具有幫助消化、治療胃炎和胃潰瘍、護腸胃之功效。（網上圖片）

參考資料：營養師余朱青早／香港癌症基金會