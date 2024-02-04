螺頭功效｜滋陰補腎改善貧血螺頭5功效　螺頭螺片處理3招浸幾耐？

螺片、螺頭是煲湯材料的常客，尤其是滋補的老火湯，煲好的湯料還可以作飯餸加料。螺片和螺頭雖然來自同一食物，但市面上選擇眾多，如急凍螺頭、乾螺頭；螺片也有乾貨及罐頭之分，到底要怎樣選？新手處理有什麼要注意？這次請教了海味店老闆Ivy，為我們逐一解答。



螺肉寒涼脾胃差不宜 可選乾螺頭降濕性

螺肉屬於寒性食物，脾胃不好的人（容易食濟、消化能力不佳）不宜食用。Ivy謂螺肉有滋陰作用，適合陰虛火旺人士，也有人會選擇乾螺頭來減輕食物的濕性（質地纏綿黏滯的食物），讓螺頭變得容易吸收。

螺片、螺頭5大益處

螺片及螺頭營養豐富，除了蛋白質、維他命A、E、鈣、鈉、鉀、鐵等多種礦物質外，也是一種低脂肪食品，對人體健康同樣有很高的價值。

1. 改善貧血：含豐富的鐵質，可幫助補充血紅蛋白，緩解貧血症狀、提高免疫力。

2. 抗氧化：維他命C和E抗氧化物有助清除自由基，減慢衰老。

3. 強化骨骼：修補體內受損的組織及細胞和保持免疫力。

4. 降低心臟病和中風風險：螺頭屬低熱量食物，能軟化和保護血管，有降低人體中血脂和膽固醇的作用。

5. 滋陰補腎：螺頭有滋陰作用，有助滋潤皮膚和改善乾咳。

螺頭、螺肉怎樣揀？

螺頭和螺片雖然來自同一食物，但分別在於螺頭是原隻生曬，味道會較濃；螺片則是由螺肉切片，味道較鮮甜。兩者同樣可以用來煲湯，視乎個人口味決定用哪種。

螺頭有急凍及乾貨兩款。Ivy說兩者營養價值其實差不多，但急凍的螺頭煮出來的湯會偏奶白色、口感較腍，而乾螺頭的味道會較為香濃、味道稍稍不同。至於罐頭螺片，它的味道較淡，亦有機會加入了色素或防腐劑。有些乾螺片是由螺頭切成片售賣，價錢也相對較高。

新手處理3個貼士

1. 先解凍及洗走表面潺

急凍的螺頭要先充分解凍，再用水洗走表面的潺。另外，可加入生粉及鹽，用手慢慢把螺頭內的髒物清走，可確保螺頭內部更乾脆。

2. 乾螺頭浸過夜較出味

乾螺頭質地較硬，不能直接使用，一般需要浸泡4至5小時，要視乎它的品種及大小而定。Ivy建議乾螺頭要浸過夜，這樣才能讓食材味道更出、質地軟腍。

乾螺片與螺頭的處理大致相同，也是使用清水浸泡即可。

3. 急凍螺頭汆水

將急凍螺頭放入滾水內汆水，待螺頭在滾水內浮出泡沫後撈起。這樣煲出來的湯會比較清澈。

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蜜瓜螺頭豬腱湯，又稱爵士湯。