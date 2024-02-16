保鮮紙塑化劑｜用錯保鮮紙或致內分泌失調！安全4招忌掂到食物？

保鮮紙相信是每個廚房必備的東西。吃剩的食物，裹上一層保鮮紙放到雪櫃，已是我們處理剩菜殘羹的習慣。不過，保鮮紙始終由塑膠物料製造，可有想過，若使用不正確會釋出塑化劑、增塑劑等有害物質？保鮮紙憂患重重，到底，怎用才是最安全？



資料圖片

留意保鮮紙標籤 有沒有這4種材質？

都市人生活繁忙，為求快捷，很多時候把食物塞進微波爐加熱便直接進食，有些人更會連同附在食物盒上的保鮮紙一同加熱。市面上，常見的保鮮紙材質分為四種材質，各種均有不同的耐熱程度：

聚乙烯（PE）：耐熱溫度70-90℃

聚氯乙烯（PVC）：耐熱溫度60-80℃

聚偏二氯乙烯（PVDC）：耐熱溫度110℃

聚甲基戊烯（PMP）：耐熱溫度140-160℃



既然保鮮紙能承受熱力，這就代表「用保鮮紙裝熱食」安全？答案：不是！耐熱溫度只可以參考，保鮮紙會不會溶出塑化劑，還是要看實際情況！

保鮮紙安全憂患1：塑化劑 致女性不孕小孩陰莖不大

台灣毒理學專家招名威就曾在Facebook貼文說，民眾現時常用的保鮮紙多由PVC製造，亦有不少研究提及，PVC保鮮紙在高溫下就會溶出塑化劑。雖然塑化劑的毒性不大，並不至於讓人患癌，但它還是相當危險，過多接觸塑化劑不但會直接使小朋友的陰莖長不大，更有可能令女性內分泌失調、不孕和神經發育遲緩等問題。而早於去年7月，台灣已開始禁止食品包材使用PVC材質。因此，切勿將食物連保鮮紙加熱！不過，招名威也為大眾釋除疑慮，表示除了PVC外，並不是所有塑膠都含有塑化劑。

保鮮紙安全憂患2：增塑劑 損健康未列致癌物

除了塑化劑外，另一樣讓大家擔心的是增塑劑。香港市面上的PVC保鮮紙普遍含有增塑劑，當中部分可能會損害人體健康，如DEHP和DEHA。雖然現時國際癌症研究機構，未有將DEHA分類為人體致癌物，不過，市面上的保鮮紙仍有表明沒有增塑劑或含DEHA，以便市民安心使用。

保鮮紙的包裝會附上原料標籤，以作參考。（資料圖片）

雖然香港現時並未有禁忌PVC材質的保鮮紙，但大眾如果擔心，可在購買保鮮紙時，檢視其標籤成份，以作考慮。那麼，要怎樣安全地使用的保鮮紙？可參考以下4個小貼士，自然用得安心。

保鮮紙安全使用4貼士

1. 避免接觸含湯類及高油脂食物

由於塑化劑容易被油溶出，因此可避免保鮮紙接觸含湯類及高油脂食物，減少致病的風險。

2. 避免接觸熱食

無論是不是PVC的保鮮紙也好，始終保鮮紙屬塑膠材質，應避免接觸熱食。

3. 避免酸度高的食物

酸度較高的食物可能會腐蝕塑膠，增加溶出塑化劑的機會。

4. 避免直接接觸食物

可把食物放進較深的容器，使用保鮮紙時，覆蓋容器平面即可，避免保鮮紙直接接觸食物。

另外，消委會曾於去年為香港市面上的保鮮紙評分，有興趣的朋友亦可參閱：保鮮紙｜選保鮮紙忌含2物質防塑化劑 營養師推多吃1類食物助排毒