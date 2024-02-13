肌少症｜40歲後肌肉流失快！防肌少症中醫推黨參茯苓1茶飲按3穴位

「肌少症」是老年失能的兇手！肌肉力量的流失會影響到日常生活。年過 40，肌肉量會以每10年減少8％的速度流失；70歲後則以每10年減少15％的速度加速流失。



雖然肌肉量減少是年齡增長必經過程，但流失的程度與速度因人而異。預防肌少症的發生，除了運動，還可以做什麼？這篇簡單告訴你中醫也能有幫助！

1分鐘自我檢測肌少症（按圖了解👇👇👇）

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肌少症的症狀

雖然所有老年人都會因年齡增長而造成肌肉量減少，但流失程度與速度因人而異，如同骨質流失，是必然歷程。但除了老化，也有可能是慢性病，例如心臟病、關節炎、糖尿病、腎臟功能惡化……等等引起，其中有八成起因為後者。而肌少症的臨床表現有走路遲緩、握力下降、行動吃力、反覆跌倒、體重減輕等等。

中醫怎麼預防肌少症？

1. 喝四君養身茶

材料：黨參 10g、茯苓 10g、白朮 5g、炙甘草 5g

做法：將藥材洗淨後，加入500ml熱水浸泡10分鐘即可飲用

功效：黨參、茯苓、白朮、炙甘草均能健脾益氣。若有痰，可加入陳皮、半夏成為六君子湯。

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2. 按壓三穴位

足三里穴

位置：在膝蓋骨外側下方凹陷處，往下四指處

功效：它具有調理脾胃、補中益氣、通經活絡、疏風化濕、扶正祛邪之功能。陽明為五臟六腑之海，是人體營衛氣血的來源，故肌少症首重陽明經的穴位。

3. 太溪穴

位置：足內側部內踝後方，內踝尖與跟腱之間凹陷處

功效：中醫認為經絡如果暢通無阻，氣血得以順利運行全身，則肌肉組織及臟腑都可獲得滋養，身體便不產生病痛。按壓太溪穴可激發身體的原動力。

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4. 三陰交穴

位置：足內踝，再向上約3寸處

功效：是腎經、肝經、脾經三條經脈的交點，此穴可促進脾造血，在婦科、泌尿系統、消化系統上也有很好的治療效果。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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