AI x STEAM+01｜智能運動平台建商社校生態圈奪大專及公開組冠軍

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇於1月24日（六）於香港城市大學校園圓滿舉行，同日舉辦「智慧未來．共創香港— AI x STEAM+01 挑戰賽」，接受全港中小學參與，鼓勵學生運用科技解決問題。挑戰賽設有「促進身心健康」、「社區關懷」及「實務研究」（譚仔國際及科技公司 Re:learn提供案例）三大賽道，並邀得教育局副局長施俊輝博士擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓。



「大專及公開組」促進身心健康賽道冠軍及全場最佳人工智能獎，由6人團隊憑藉「AI動勵社區」- 運動獎勵生態圈計劃奪得雙料獎項。「AI動勵社區」是一個結合科技、運動、社區獎勵與創意的應用程式，打造結合「商、社、校」無縫連接的AI運動生態圈。



智能運動平台 打做商、社、校運動生態圈

「AI動勵社區」- 運動獎勵生態圈計劃，成員包括朱扉、嚴燕珠、鄧博文、朱洛言、陳妍彤、麥芷欣。組長朱扉現任高等教育科技學院（THEi）運動及康樂學系高級講師，她表示根據資料顥示，全港市民運動量不足，傳統激勵模式效果不彰，認為原因在於本港欠缺一個智能運動平台，能認證個人運動數據，然後讓參加者憑數據能兌換獎勵，從而提升動機。

「AI動勵社區」是一個結合科技、運動、社區獎勵與創意的應用程式，打造結合「商、社、校」無縫連接的AI運動生態圈。(被訪者提供）

目前計劃吸引約48間中小學免費參與，超過2萬名學生註冊，平台累積逾8萬筆運動紀錄。組長朱扉稱，學生透過平台進行AI運動，累積運動時數或次數，可兌換獎勵，例如運動課程、餐飲券、酒店體驗等。獎品由合作機構如中國香港合球總會、健康運動科技總會以及商業機構提供，共同建構商、社、校無縫的新AI 運動生態圈。

「AI動勵社區」- 運動獎勵生態圈計劃，現時共有12項由學生設計的智能運動供選擇。（被訪者提供）

朱扉表示，現時提供的12個AI運動平台，皆來自鵬程慈善基金STEAM in PE設計比賽，8間中小學的得獎作品。當中包括來自英華書院的「Smart Boxing」，以AI教授拳擊基本動作，透過平板電腦偵測動作，避免直接身體接觸，降低參與門檻。

「大專及公開組」促進身心健康賽道冠軍及全場最佳人工智能獎，團隊代表（左起）鄧博文、嚴燕珠、朱扉、麥芷欣，在頒獎禮上分享開心時刻。(被訪者提供）

展望未來，朱扉期望未來將繼續新增比賽獲獎作品至平台，保持項目多樣性，亦期望計劃延伸至幼稚園，並吸引大灣區學校參與。

評審之一的香港浸會大學實務教授及創滙點首席顧問凌浩雲教授，在致詞時勉勵所有參賽者，他指出要從一個理念至落實實現，過程中所面對及經歷的困難，「可能會難一百倍」，但只要堅持初心，堅信事件對社會的重要意義，就能迎難而上，「做任何一個創意點子，找出它的意義才是最珍貴的，其次就是團隊精神」。

銀髮人生規劃智能小幫 助長者臨終規劃

香港浸會大學實務教授及創滙點首席顧問凌浩雲教授，是「大專及公開組」評審之一，他頒授獎項予「銀髮人生規劃智能小幫手」團隊。（梁鵬威攝）

另外，「大專及公開組」一等獎及全場最具創意獎，由4人團隊憑藉「銀髮人生規劃智能小幫手」（Silver Linings' AI Companion）奪得。

團隊成員都是全日制大學生，就讀護理及醫科，分別是許焯維、郭海澄、劉心遙及李學霖，初心是希望設立一個電子平台供初老者及照顧者使用。

成員許焯維介紹，「銀髮人生規劃智能小幫手」這個電子平台內，由人工智能解答使用者的疑問及總結個人意願，希望可以提前作人生規劃，減少討論臨終規劃時的隔膜，增加港人對該議題的認知，長遠可以減少長者對社工及醫護界的依賴，有效告知醫護自己臨終要求。

獲獎感鼓舞 彰顯跨學科合作重要性

評審之一的香港中文大學創業研究中心項目總監黃耀華先生（左一），頒授獎項予許焯維（中）及海澄（右）。（梁鵬威攝）

他續稱，對是次獲獎喜出望外，他表示未來全球人口老化只有上升趨勢，有需要規劃老年人生的人亦只會增加，是次比賽鼓舞了以醫護主導的基層醫療服務模式，並給予到機會新一代學生向大眾提案解決社會問題，「團隊會繼續擴展致其他學科人士，一同努力設計研發『「耆」 望銀髮人生規劃智能小幫手』」。