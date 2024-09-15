用洗衣機洗衫也要講環保　4個技巧助你省水省電：從洗衣習慣做起

洗衣也能善待地球！日常做到四個改變，讓你離永續又更進一大步。



隨著環保意識的提升，我們越來越關注日常生活中的永續議題，包括日常的洗衣活動。雖然這個行為看似不起眼，但實際上洗衣對環境所造成的影響可不容小覷。

當我們洗衣時的廢水流入海洋，除了造成海洋塑膠微粒的形成，也會殘害海洋生物，最後透過食物鏈和水循環系統回到人類體內，其嚴重性不難想見。到底該如何做才能在洗衣和永續間取得一個平衡呢？以下是四個簡單且有效的小技巧，讓你在每一次洗衣都做到對地球友好的行為。

用洗衣機時怎樣才能顧及環保？

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使用低溫洗衣模式

高溫洗衣雖然能更有效去除汙漬，但也需要消耗更多的能源；研究也發現，當我們用洗衣機清洗衣服時，衣物中的合成纖維會因水溫增高而有些許成分脫落，最後流入大海造成汙染。其實大多數日常衣物都能在低溫中有效清洗，使用冷水不僅能節省能源，還能減少衣物纖維的損耗，以延長衣物的使用年限。

調整洗衣習慣

衣物能洗滿桶就盡量別只洗半桶，建議累積多量再進行清洗，尤其很多衣服穿過一次還很乾淨，其實不太需要每件都丟進洗衣機裡。滿載洗衣機不僅可以節省水和電，還能提高能源使用效率與降低衣物間的摩擦。研究也指出，減少水量使用能幫助降低纖維釋放，對環境保護發揮一定的作用。

挑選適當的洗衣劑

傳統洗衣劑中可能含有對環境有害的化學物質，例如磷酸鹽和染料。選擇環保型洗衣劑，可以減少對水體的污染，並降低對皮膚的刺激。這些產品因其成分能夠被生物分解，所以不會長時間存在於環境中，更不會對環境造成太多負擔，且環保洗衣精常常使用可回收或可降解的包裝材料，也有助於減少包裝廢棄物對環境的影響。

使用洗衣袋

在洗衣過程中，尤其是對於合成纖維的衣物，如聚酯纖維或尼龍，會釋放出大量的微塑料顆粒，而洗衣袋除了有保護衣物的用途，還能減少這些微塑料顆粒的排放。市面上也有研發出一種針對塑膠纖維汙染所開發的環保洗衣袋，使用這些專門設計的洗衣袋，對環境保護可產生積極的作用。

洗衣對環境的影響十分深遠，如何採取正確措施來減少其對地球的負擔，是我們現在刻不容緩的重要課題。通過實踐低溫洗衣模式、調整洗衣習慣、挑選環保洗衣劑以及使用專業洗衣袋等，就可以有效地減少能源消耗及微塑料釋放，並延長衣物的使用壽命。每一個小小的改變，都能對環境起到積少成多的影響，最後形成對地球的巨大貢獻。

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