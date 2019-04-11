唔使用Office？Google Docs可直接修改Word、Excel﹑PPT

Google 宣布 Google Docs 將會支援 Microsoft Office 的 Word﹑Excel﹑PowerPoint 三種文件檔案。不論工作還是學習，Microsoft Office 的三大文件（Word﹑Excel﹑PowerPoint）都是常用的程式。不過，當使用者傳送檔案時，經常會因雙方使用的版本不同，出現格式上的問題。又或者，在公司或學校有正版的 Microsoft Office 使用，但回到家卻沒有對應的程序，沒法進行有關修改，甚至閱讀。今次 Google Docs 的更新，將為使用者帶來極大的便利。

直接修改 MS Office 檔案

服務推出後，用戶可以直接利用免費的 Google Docs 打開 Word﹑Excel﹑PowerPoint 格式的檔案，並分別在 Google 文件﹑試算表和簡報上實時進行修改。據筆者的理解，使用者應可以利用 Google Docs 連繫以上三個格式的文件，並無須互相傳送檔案，就能做到即時的修改和儲存。

將可在 Google Docs 上打開MS Word 「.docx」格式檔案（theverge 網站截圖）

將支援的檔案格式：

Word：.doc，.docx，.dot

Excel：.xls，.xlsx，.xlsm，.xlt

Powerpoint：.ppt，.pptx，.pps，.pot

G Suite 訂閱者可以優先使用 Google Docs 新功能（網上圖片）

G Suite 用戶優先

新的服務將會由 G Suite（Google 付費會員）的訂閱者優先使用， G Suite 會員已可在 Google Docs 上進行 Word﹑Excel﹑PowerPoint 檔案的修改。而一般使用者也將會之後可以使用到這個服務（官方指大約在4月尾開始）。

修改和傳送文件的一大突破

以往要在 Google Docs 上開始 Word 文件，就必須要先在 Google Drive 上存檔案，再選擇 Google 文件開始。而且，這個做法並不是實時修改這個文件，在 Google 文件上修改完成後，又要重新在轉換為 Word 格式，過程非常麻煩。現在 Google Docs 的新功能所帶來的方便，值得一眾使用者期待。

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