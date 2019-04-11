唔使用Office？Google Docs可直接修改Word、Excel﹑PPT

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Google 宣布 Google Docs 將會支援 Microsoft Office 的 Word﹑Excel﹑PowerPoint 三種文件檔案。不論工作還是學習，Microsoft Office 的三大文件（Word﹑Excel﹑PowerPoint）都是常用的程式。不過，當使用者傳送檔案時，經常會因雙方使用的版本不同，出現格式上的問題。又或者，在公司或學校有正版的 Microsoft Office 使用，但回到家卻沒有對應的程序，沒法進行有關修改，甚至閱讀。今次 Google Docs 的更新，將為使用者帶來極大的便利。

直接修改 MS Office 檔案

服務推出後，用戶可以直接利用免費的 Google Docs 打開 Word﹑Excel﹑PowerPoint 格式的檔案，並分別在 Google 文件﹑試算表和簡報上實時進行修改。據筆者的理解，使用者應可以利用 Google Docs 連繫以上三個格式的文件，並無須互相傳送檔案，就能做到即時的修改和儲存。

將可在 Google Docs 上打開MS Word 「.docx」格式檔案（theverge 網站截圖）

將支援的檔案格式：

Word：.doc，.docx，.dot

Excel：.xls，.xlsx，.xlsm，.xlt

Powerpoint：.ppt，.pptx，.pps，.pot

G Suite 訂閱者可以優先使用 Google Docs 新功能（網上圖片）

G Suite 用戶優先

新的服務將會由 G Suite（Google 付費會員）的訂閱者優先使用， G Suite 會員已可在 Google Docs 上進行 Word﹑Excel﹑PowerPoint 檔案的修改。而一般使用者也將會之後可以使用到這個服務（官方指大約在4月尾開始）。

修改和傳送文件的一大突破

以往要在 Google Docs 上開始 Word 文件，就必須要先在 Google Drive 上存檔案，再選擇 Google 文件開始。而且，這個做法並不是實時修改這個文件，在 Google 文件上修改完成後，又要重新在轉換為 Word 格式，過程非常麻煩。現在 Google Docs 的新功能所帶來的方便，值得一眾使用者期待。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票

武博專頁

膠樽回收有著數！實測回收賺積分方法　用咩膠樽回收最抵？
Samsung A80、A70 升解旋轉自拍鏡 + 3200 萬像素自拍　泰國發布
Division 2全境封鎖2．Ubisoft宣傳新招！遊戲內劇透刺客教條新作
香港官網開訂 METAL BUILD infinity 限定Strike Gundam 突擊高達
權力遊戲 Game of Thrones 終局之戰 上映　香港展勁多打卡位！
大阪USJ 美少女戰士6月回歸．必買月鑽水晶變身器．EVA大戰哥斯拉
IBM研發AI系統管理人力資源　連員工想辭職都預測得到！？
可愛風動作遊戲《海腹川背Fresh!》月底上架　料理大冒險再度展開
【Pokémon GO】「特別團體戰週」展開！捕捉異色版「拉帝歐斯」
【惡魔獵人5】桌遊《Devil May Cry：The Bloody Palace》推出
《真．三國無雙 8》免費更新發布　追加競技場「暴風」 新模式
Samsung Galaxy A80 升降旋轉鏡真全面屏上手試：主鏡優勢用到盡
Windows 10 不再強制自動更新　擾人提示消失但有條件…
WhatsApp 正開發新功能　為群組聊天室加入轉發訊息限制
ASUS ROG Phone 二代傳聞秋季推出　可能夥拍騰訊提供遊戲
迷你四驅車公布出手機GAME　四驅小子、四驅兄弟經典再現
iPad 版 WhatsApp 即將推出　最新升級源碼確認開發中
《K-ON! 輕音部》播放10周年　你還記得那些好聽的歌曲嗎？
《KINGDOM HEARTS 王國之心3》系列劇情中文導覽影片公開
《仙劍奇俠傳》趙靈兒黏土人上色版造型公開
《The Division 2 全境封鎖 2》4月25日加推全新特化職業將登場
香港PS4推出大專學生出機優惠　二人出機平$600任選Pro/Slim
《碧藍航線 Crosswave》新角色「島風／駿河」情報公開
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。