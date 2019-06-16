「KOL照騙」末日！Adobe 開發 AI 面部偵測軟件、P圖立即還原

修圖（P 圖）在現今網絡上已經不是什麼高階的電腦技術，除了專業攝影師會為相片修圖，令相片更高層次和質素外，不少人自拍也會進行修圖，令自己的容貌更接近「完美」。說修圖不再是高階電腦技術的原因是，現在不少手機都已提供自己修圖功能，而修圖 app 也非常容易下載和使用，每個人都可以是修圖高手。太大量的修改，令自拍和本人之間的出入極大，出現了很多「照騙」情況。在網絡上看到的美圖，已不知應否相信才好。不過，現在終於有救星出現，有機會破解「照騙」問題。

AI 幫你破解「照騙」

Adobe 和加州大學伯克利分校（UC Berkeley)合作研究團隊共同開發新的軟件，能利用 AI 偵測出相片中那裡曾被修改。不過這個軟件暫時只能偵測出人的面部修圖情況，而且是經過 Photoshop 修圖的面部。可能數據和技術問題，開發階段只能辨別同由 Adobe 開發的 Photoshop Face Away Liquify 修改的面部。

分析面部上修改了的地方（theverge 圖片）

修圖不能用肉眼識破

Adobe 在開發期間，拎來了一些人來進行測試，要求他們在相片中找出修改了的地方。可是，人類的肉眼所找到的修改只答中了 53%，而用 AI 軟件就有 99% 的超高準確度。而且，這個 AI 更會建議如果把相片修復，甚至把它打回原形。這個 AI 具有學習功能，如果日後能把 Photoshop 以外的修圖都偵測到的話，我們就不用再怕被「照騙」，出現錯誤期待的問題。

需加強偵測功能

曾經被「照騙」過的網民一定知道，他們修改的盡不只有面部，修圖真的會出現「修上癮」的情況，再多也不滿足。不少人會把相片中的任何一個部分都修一修，長腿、胸部提升、變六塊腹肌，美白等等，都是常見的修圖方向。因此「照騙」不只局限在面上，其實早就擴展到全身。修得地板都扭曲的話，當然能靠肉眼判斷，再多的就要靠 AI 幫忙了。

點擊下圖看不只面容有「照騙」問題：

+ 4 + 3 + 2

Adobe：想網民重新相信數碼媒體

正所謂「有圖有真相」，但現在這句說話都有點不合時宜，所有的「真相」都可以是合成或修改出來。Adobe 這次的開發，或可能是想彌補 Photoshop 的「錯」，希望透過 AI 工具，令網民對數碼媒體重獲信心，包括圖片和影片。放在今天的社會，這項功能更可以為相片作證明，用以表示某相片並無進行加工，可謂一舉數得。