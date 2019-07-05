Apple緊急回收MacBook Pro事關重大　網民分享電腦燒焦相片證危險

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MacBook Pro真係會爆！上月底Apple宣布回收聲稱「數量有限」的少數舊款MacBook Pro。Apple解釋指有部分15吋 MacBook Pro的電池不安全，可能會「過熱並造成起火風險」。如果你嫌麻煩不去檢查自己部Mac機序號是否在Apple的回收名單上，那你最好即刻去做以策安全。因為有網民在Facebook分享自己的MacBook Pro因電池著火爆炸燒毀的死怖照片！內容令人不安，慎入！

Apple的舊款MacBook Pro鋰電池存在爆炸風險！用家切勿忽視官方回收計劃指示！5月曾傳出有外國DJ為MacBook Pro充電時無故著火冒煙爆炸的事件。該DJ用家有片為證，更把涉事MacBook Pro帶去Apple Store檢查。Apple也在6月20宣布15吋MacBook Pro電池回收計劃。受影響電腦主要在2015年9月至2017年2月期間出售，其鋰電池不安全，可能會「過熱並造成起火風險」。

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MacBook Pro 電池有過熱問題 Apple 提供免費更換．適用款式一覽

爆炸發生幾分鐘後，White Panda回到屋內發現濃煙仍在冒出。（Twitter影片截圖，引自MacRumors.com）

Apple 確定電池過熱問題（Apple 官網截圖）

如果你部MacBook Pro用了幾年，覺得電池表現尚算不錯，懶去花時間檢查序號，就要三思了。因為除了DJ出事外，美國佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）設計師Steven Gagne部機最近也發生爆炸，有圖有真相，證明Apple的憂慮絕非等閒。

Steven Gagne使用的是15吋MacBook Pro。他聲稱該機在Apple宣佈回收電池計劃前三日（6月17日）爆炸。其Facebook帖文指，MacBook Pro是在一夜之間起火。當時Gagne正在床上休息，MacBook Pro電池突然爆炸，燃起小火並冒煙。他嚇到即刻跳落床，更聞到強烈的化學燃燒氣味充斥房間。

值得注意的是Gagne當時並沒有使用那部MacBook Pro。它關閉了螢幕，並啟用睡眠模式（Sleep Mode），也沒有充電。他說好在及時做了一個小動作「救全家」：「通常我都會將部MacBook放在梳化上，或放入裝滿筆記本、雜誌等物品的籃子裡。幸好（當晚）我一反常態把它放在咖啡枱上，相信這樣做阻止了全屋燒毀。」

2015年中推出的一代MacBook Pro曾被譽為「Apple有史以來最好的手提筆記本電腦」。該代機體是最後一款配備SD卡插口、常規USB插口、以及沒有Touchbar的產品。MacBook Pro 2015也沒有易壞的蝴蝶式鍵盤，Touchpad表現良好但又不至於太大塊，深受攝影師歡迎。

本文在此再次強調，Apple的15吋MacBook Pro的電池回收計劃是用家自願參加的，該公司表示受影響的機體都是在2015年9月至2017年2月期間賣出。用家可以透過此處查看其MacBook Pro是否有危險電池。如果你的MacBook Pro在受影響序號名單上，Apple將提供免費更換電池的服務。

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