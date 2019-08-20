Powerbeats Pro 新顏色終於有發售日　無線充電盒是敗筆？

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Powerbeats Pro 自 5 月推出後，迅速受到大量用家的關注和熱愛，成為運動真無線耳機的代表者之一。雖然早在推出前，就已經一次過公布將有四隻顏色，不過 Beats 把其餘三隻顏色延遲推出，只讓黑色率先見街。用家苦等多時，Powerbeats Pro 的其他顏色終於都公開了發售日期，可以在 8 月尾得到三色版的 Powerbeats Pro。

三色版 Powerbeats Pro

Powerbeats Pro 除了黑色外，還有象牙白（ivory）、叢林綠（moss）和海軍藍（navy）三隻顏色，價錢和已推出的黑色一樣，都是 249.95 美元（Apple 官網 HK$1,988）。目前在香港 Apple 官網已經可以看到全部 4 隻顏色，不過仍只有黑色可以加入購物袋。

Powerbeats Pro 全四隻顏色

8月發售

根據 the verge 報道指，用家將可在 8 月 22 日開始，在 Apple 官網進行預訂，而所有顏色的 Powerbeats Pro 也將在 8 月 30 日寄出，或到旗艦店提取。對比起原來的黑色設計，筆者認為海軍藍和叢林綠 Powerbeats Pro 的「b」logo 使用金色設計，更加突出，估計海軍藍應該會成為新的熱門顏色。

無線充電盒只有黑色，和其他顏色耳機不太配合

無線充電盒是敗筆？

雖然 Powerbeats Pro 共有四隻顏色，不過無線充電盒只有黑色，筆者認為黑色充電盒未能與所有顏色配合，如果 Beats 能為每一隻顏色推出專屬的無線充電盒就更好。長達 9 小時的電量和專為運動而設的機身，Powerbeats Pro 已經成為很多運動愛好者必備的耳機。現在加上多隻不同顏色，應該會吸引到更多人使用，特別是本身對黑色沒感覺的用家。

宅民黨 Powerbeats Pro 開箱（放大下圖睇）：

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Powerbeats Pro 香港 Apple 官網（按此進入）

資料來源：The Verge（按此進入）

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