溫馴小白貓影相變猙獰恐怖惡魔！非邪靈奪舍亦非改圖究竟點解？

貓奴應該都知喵星人主子都是性格巨星，這分鐘可以好溫訓親近，過了不久後卻冷酷待你、行近點都咬牙切齒出晒爪。你也許沒做過甚麼事，亦不知何時犯過錯。總之貓科生物性情飄忽無常，可能就連牠自己都未必知自己想點。本文這隻在Twitter上頗為知名日本白貓平日好溫馴，某日卻出現懷疑「鬼上身」的狀態，展露極奇恐怖的表情！絕對會嚇到人個心離一離！到底是不是靈異事件呢？

日本Twitter網民「まるか」（@s_sekko）是位貓奴，家中養有4歲白色摺耳公貓「むく」（MUKU），平常靜止狀態下有種天然的呆萌（點擊放大圖片細睇）：

雖然養摺耳貓其實不是太好。不過既然養了，做奴才的就要盡心盡力滿足主子起居所需。我們可以從分享的不同照片睇到まるか把むく照料得肥肥白白，毛色看上去有光澤、質感柔順亮麗。以下可愛生活寫真或能作證（點擊放大圖片細睇）：

早前在Twitter引起熱議瘋傳的「玻璃看肉球」圖輯，就是むく為藝術犧牲得來（點擊放大圖片細睇）：

むく的身體應該幾柔軟，跟一般貓科一樣，可塑性高。看看牠變成一條白蟲就知道了（點擊放大圖片細睇）：

偶爾，也要扮眼瞓嗲奴才討摸（點擊放大圖片細睇）：

整隻睡進去鞋盒，空間剛剛好，不多也不少。まるか亦不禁問：「是塞滿了白飯的便當盒嗎？」（點擊放大圖片細睇）：

不過，むく近月在Twitter爆紅的理由，是因為牠打喊露的表情非常「兇狠」，咬牙切齒得像一頭猛虎。（點擊放大圖片細睇）：

まるか拍了不少むく打呵欠時的尖牙獅吼樣，攞去曬相沖印，出來的結果卻令人嚇到心都離，十級驚慄！因為呈現在相紙上不是白貓むく，而是眼睛上吊、血盤大口，一隻真真正正的惡魔！（恐怖內容，真正令人不安，孕婦及心臟病患者慎睇）：

むく真的是撞邪被鬼上身嗎？至於まるか有無請法科師傅上去屋企睇？まるか表示，原來只是相紙擺錯方向，以致印出個如此恐怖惡魔面目。「相片紙正反面搞錯拿去列印，結果變成這麼糟糕www」。下圖可以看到，相紙正向列印出來是むく打喊露的正常樣子：

咁樣虛驚一場都幾啼笑皆非。不過老老實實むく張惡魔相用來做恐怖片海報都毫無違和，起碼令到Twitter一眾網民嚇死寶寶無寶寶。

「太恐怖我都哭了」

「表面的臉跟反面的臉。」

意外的惡魔效果，まるか索性將錯就錯設計出「惡魔貓T恤」：

如果你隻貓都係天生表情包，不妨做下類似攝影實驗。