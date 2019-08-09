Apple iPhone電池封鎖阻第三方維修！非原廠電池不獲健康報告

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在iPhone使用非原廠電池將會無得睇電池健康狀況，迫你幫襯Apple或官方授權維修服務？維修指南網站iFixIt報導，Apple已在iPhone上啟動「休眠軟件鎖定」（Dormant software lock），如果用家曾經第三方維修商更換iPhone電池，由於使用非原廠電池的關係，該部iPhone會被禁止訪問電池健康資訊報告！用家只能透過Apple或官方授權服務提供者換原廠新電，方能「倖免於難」！

如果你部iPhone換過電，而且是經第三方維修服務提供商戶更換的非Apple原廠手機電池，將無法讀取電池的健康資訊。

Gadgets維修指南網站iFixit發現這個並非故障或Bug，而是Apple故意禁止該功能。由於非原廠iPhone電池缺少了具備Apple獨特認證密鑰的德州儀器（Texas Instruments）微型控制器，將無法向用家提供某些電池健康資訊。這包括一系列健康狀況指標如：顯示電池耗損了多少的循環次數（Cycle count），以及最大容量（Max capacity）和峰值性能（Peak performance capability）。

iFixit的修理人員Craig Lloyd的iPhone XS無法驗證已更換的正版Apple電池是真正的Apple電池。（iFixit）

iFixit的修理人員Craig Lloyd檢查一部換了非Apple原廠電池的iPhone XS，在「設定」頁點選入「電池」選項頁面後，可見到「電池健康」（Battery Health）一欄處顯示「服務」（Service）。進入服務頁面後，會有文字示意手機無法確認有「正版」電池存在，因此無法顯示健康資訊。因此健康狀況指標如最大容量和峰值性能都是空白一片。

通常電池頁面出現「服務」一字，代表電池已耗損、需要更換。然而iFixit人員為該iPhone XS換回Apple原廠電池後，系統仍出現「服務」字眼，仍無法提供健康狀況資訊。這表示用家需要經Apple Genius Bar或授權服務商更換電池。只有這些官方認可的機構才會為iPhone電池進行認證，開通「電池健康」的全部功能。

簡而言之，Apple於出廠時早已將電池鎖於iPhone上。所以每當你自己更換電池—即使你用的是另一部iPhone的正版Apple電池—它仍會給你「服務」的訊息。解決這個問題的唯一方法是—你估啱了—付錢給Apple來更換你的iPhone電池。據推測，他們的秘密診斷軟件能揮揮魔術棍來重設這個「服務」指示器。但Apple拒絕向他們自己和授權服務提供商以外的任何人提供此軟件。
iFixit會員Craig Lloyd

iFixIt人員將Apple是次做法，與只能於福特（Ford）經銷商處停用之車輛中的「檢查油」（Check Oil）燈作比較。Apple這個「電池軟件鎖」，似乎已經引入到正運行最新版本之iOS 12或iOS 13 beta的iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max。外媒Apple Insider也指出，Apple似乎早於2019年3月更新的支援文件中提出「軟件鎖定」，這個安排將引導用家接受官方電池更換計劃。此外，德州儀器發表的一份關於微型控制器的文件檔，更詳細說明了控制器執行「軟件鎖定」功能的機制細節。

 

科技Youtuber「TheArtofRepair」踢爆Apple iPhone「電池軟件封鎖」：

德州儀器發表的一份關於微型控制器的文件檔案，更詳細說明了控制器執行「軟件鎖定」功能的機制細節。（iFixit）

Apple隱藏用家iPhone的電池健康狀況資訊

iFixIt人員又指，Apple似乎阻止了大部份iOS Apps訪問電池健康狀況統計數據（這些數據最早可追溯至iOS 10）。但只要將iPhone連接安裝了coconutBattery之類電池狀況掃瞄App的Mac機，便能避免如此問題。用家亦可以從原廠電池中取出微型控制器、再焊接到另一個電池上，不過此工序的技術門檻不低。

今年3月曾傳出Apple正改變維修政策，允許授權服務中心修復安裝了第三方電池的iPhone。如今的「電池軟件封鎖」卻同如此開明的態度截然相反。Apple也將要出席美國眾議院聽證會，面對提倡自由維修權利的議員和團體質詢；Apple發言人對外媒Axios表示，該公司希望確保客戶能夠堅信他們的產品得到安全和正確的修理，並且是以一種支持回收（Recycling）的方式進行修理：「我們不斷撰展認可技工的網絡，最近也宣布美國任何一間Besy Buy如今都是（Apple）授權服務提供者。」

由於非原廠iPhone電池缺少了具備Apple獨特認證密鑰的德州儀器（Texas Instruments）微型控制器，將無法向用家提供某些電池健康資訊。只有Apple Genius Bar等官方認可的機構才會為iPhone電池進行認證，開通「電池健康」的全部功能。（iFixit）

（iFixit）

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