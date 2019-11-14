WhatsApp更新出事！令手機電量倒水　即睇邊部最有問題附解決方法

如果你部手機近排電量如倒水般流失，除了電池老化外，有可能是更新後的WhatsApp導致。有外國網民在Reddit出thread指WhatsApp推出指紋辨識解鎖新功能後，Android手機的電量在很短的使用時間內便一瀉千里了。

WhatsApp最近更新加入指紋識別解鎖功能超級「食電」，令一些Android手機電池電量倒水般流失。當中OnePlus手機最受影響，其他型號包括三星 Samsung Galaxy S10e、Galaxy S9、Google Pixel 3和Pixel 4都有如此問題。

WhatsApp最近更新加入指紋識別解鎖功能，令一些Android手機電池電量倒水般流失。（phonearena.com）

討論中有One Plus 6用家表示，自從他把WhatsApp更新到加入了「使用指紋解鎖」的功能版本後，即使他只是打開使用了WhatsApp 1分鐘，手機卻顯示該程式已使用了1.5小時。Google Play Store亦有紅米Note 5 Pro用家留言指只是讓WhatsApp在背景後台運行，電池電量竟由74％極快暴跌至19％。許多人回報表示，即使只係用WhatsApp發放一兩條短訊，也消耗30％甚至更多的電池壽命。

看來情況有點嚴重。點都好，尋求在程式層面解決問題前不如先去了解WhatsApp對手機電池的佔用率。Android手機用家可以打開「設定」再點選「 電池」來檢查電池使用情況。在「充滿電後之電池使用情況」標題下，可以查看WhatsApp佔電池使用量的百分比。

如果你發現WhatsApp真的不尋常地「食電」，不妨嘗試Reddit網民以下方法，由程式安裝方面著手解決問題：

1. Reddit有人解除安裝WhatsApp後再重新安裝，成功解決「食電」問題；

2. 有人則下載新版本WhatsApp（2.19.325）解決問題。但有人表示這只是再次「食電」前暫時的權宜之計；

3. 有人備份back up了WhatsApp紀錄數據再解除安裝WhatsApp，使用APK文件（2.19.291）加載舊版WhatsApp和還原備份了的數據；

4. 更有人發現他不必用APK舊版，備份back up了WhatsApp紀錄數據後，清除了應用程式緩存（app cache）和應用程式數據（app data）並加載2.19.325版WhatsApp，恢復WhatsApp紀錄數據後便解決問題。